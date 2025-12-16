Dopo l’addio a Striscia la Notizia, l’ex inviato Vittorio Brumotti sorprende con una nuova esperienza in tv: cosa fa oggi e dove lavora.

Dopo anni passati sotto i riflettori di uno dei programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana, per Vittorio Brumotti si è aperta una fase nuova, fatta di scelte che hanno sorpreso il pubblico e acceso la curiosità di chi lo ha seguito per lungo tempo. Il ritorno di Striscia la Notizia nel palinsesto Mediaset, annunciato con grande attenzione, ha infatti coinciso anche con alcune assenze eccellenti, tra cui quella dello storico inviato. Un addio che non è mai stato confermato direttamente dal diretto interessato, ma che appare ormai definitivo. E mentre il tg satirico si prepara a tornare in prima serata, in molti si chiedono che fine abbia fatto Brumotti e quale sia oggi il suo spazio in televisione.

L’addio a Striscia la Notizia e l’assenza di Vittorio Brumotti

Nel corso degli anni, Vittorio Brumotti si è distinto per servizi spesso estremi, realizzati in contesti difficili e talvolta pericolosi. Le sue inchieste su spaccio e criminalità gli sono costate aggressioni, minacce e persino ricoveri al pronto soccorso, diventando parte integrante del suo racconto pubblico.

Per questo motivo, la sua assenza dalla nuova stagione di Striscia la Notizia ha fatto rumore, soprattutto considerando il ritorno di molti altri inviati storici. Nonostante il cambio di rotta, però, Brumotti non ha lasciato la televisione né ha abbandonato i temi che lo hanno reso noto. Anzi, il suo lavoro sembra proseguire lungo la stessa linea, con un’impostazione forse ancora più diretta e meno legata alla satira.

Vittorio Brumotti – www.donnaglamour.it

Dove lavora oggi

La notizia è arrivata nelle ultime settimane: Vittorio Brumotti è oggi una presenza fissa di Realpolitik, il talk show politico condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Dal 19 novembre, l’ex inviato di Striscia ha firmato diversi servizi, tra inseguimenti alle forze dell’ordine e interviste a giovani delinquenti che hanno ammesso apertamente di rubare gioielli e orologi.

Non solo servizi esterni: Brumotti è apparso anche in studio, dove il 26 novembre ha ricordato una delle esperienze più drammatiche vissute in passato. “Sì, mi hanno accoltellato, è capitato a Monza. Denunciavo lo spaccio in un parco e poi degli immigrati mi sono venuti incontro e uno di loro è saltato con un coltello e me l’ha conficcato nel petto. Per fortuna avevo un giubbotto anti-proiettile e mi ha solo fatto un taglio non mortale”.

L'intervista di Vittorio Brumotti ad un maranza: "Ho fatto più di 100 rapine"#Realpolitik pic.twitter.com/QeEEefxF7Q — Realpolitiktv (@RealPolitikR4) December 10, 2025

Parallelamente, Brumotti è pronto a partire per un nuovo progetto lontano dagli studi tv. Sarà infatti protagonista di The Italian Way, Made in Italy on the Road, un viaggio in van per raccontare le eccellenze della moda italiana. Un doppio binario, tra inchieste e racconto dell’eccellenza italiana, che segna una nuova fase della sua carriera.