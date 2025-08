Vittorio Brumotti allo scoperto: svelato il destino di Striscia La Notizia

I rumors sulla mancata presenza di Striscia La Notizia nel palinsesto Mediaset per la prossima stagione tv e la verità di Vittorio Brumotti.

Striscia La Notizia ci sarà oppure no nella prossima stagione televisiva? Le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane, dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, avevano lasciato pensare ad una rivoluzione travolgente per la trasmissione di Antonio Ricci. Ora, ecco svelata tutta la verità. A parlare del tg satirico è stato Vittorio Brumotti, inviato storico del programma.

Vittorio Brumotti e il “trasloco” di rete

A seguito dei cambiamenti avvenuti in Mediaset con le decisioni di Pier Silvio Berlusconi, anche Vittorio Brumotti si è trovato a “subire” alcune scelte. In particolare, il noto volto tv si è trasferito, per quanto concerne Paperissima Sprint, da Canale 5 a Italia Uno. Una situazione che ad Affaritaliani, il diretto interessato ha commentato con grande professionalità.

Vittorio Brumotti – www.donnaglamour.it

“Sono molto contento di andare in onda nella fascia pomeridiana in un canale televisivo molto seguito dai giovani e dalle famiglie. E la prova sono gli ottimi risultati di ascolto che il programma continua a realizzare anche su Italia 1″, ha detto Brumotti che è andato a sostituire, insieme a Juliana Moreira, I Simpson: “Tra l’altro in alcune gag di Paperissima ci siamo trasformati anche nei Simpson. Io penso di essere 100% Bart: un simpatico vulcano inarrestabile”, le sue parole prima di paragonare la collega a “Lisa Simpson”.

La verità su Striscia La Notizia

Nel corso dell’intervista ad Affaritaliani, di cui vi riportiamo solo alcuni passaggi, Brumotti si è sbilanciato anche sul futuro di Striscia La Notizia, la cui messa in onda era stata messa in dubbio. In questo senso, l’inviato del tg satirico ha confermato che il programma ci sarà e partirà, presumibilmente, a novembre: “Ci saranno novità fortissime, ma non posso anticiparvi nulla. State pronti!”, ha detto confermando quindi che la trasmissione di Antonio Ricci sarà presente nella programmazione Mediaset.