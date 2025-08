Mercoledì 2: trama, cast, trailer e data d’uscita della serie tv di Tim Burton

Mercoledì 2 è ancora più cupo e ricco di colpi di scena: scopriamo la trama, il cast con le new entry, il trailer e la data d’uscita.

Mercoledì 2 promette di avere ancora più successo della prima stagione. Nel secondo capitolo della serie tv diretta da Tim Burton non ritroviamo solo i vecchi attori, gli stessi che hanno fatto innamorare spettatori di tutto il mondo, ma anche new entry strepitose, Lady Gaga in primis. Scopriamo trama, cast, trailer e data d’uscita.

Mercoledì 2: trama e trailer

Netflix lancia Mercoledì 2, il seguito tanto atteso della serie tv diretta da Tim Burton con protagonista l’attrice Jenna Ortega. Il secondo capitolo della saga promette di essere più avvincente del primo, con una trama ancora più tenebrosa e ricca di colpi di scena. Ovviamente, anche l’ambientazione sarà spettacolare, perfetta per fare da cornice ai nuovi segreti della famiglia Addams.

Il trailer promette bene. Mercoledì torna di sua volontà alla Nevermore Academy, una scelta che per forza di cose modifica il suo personaggio, facendole perdere il suo lato più romantico che, seppur nascosto, ha fatto capolino nella prima stagione. Ma non è tutto, perché c’è un nuovo enigma da risolvere, un oscuro segreto legato alla pure famiglia che potrebbe avere “conseguenze mortali“. In tutto ciò, occhi puntati pure sulle nuove e vecchie conoscenze, tra alleanze e scontri.

Ecco il trailer di Mercoledì 2:

Mercoledì 2: cast e data d’uscita

Il cast di Mercoledì 2 vede diverse conferme e qualche novità strepitosa. Direttamente dal primo capitolo ritroviamo sul set: Jenna Ortega (Mercoledì), Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams). Tra i nuovi arrivi, quello che maggiormente ha entusiasmato i fan è Lady Gaga, che interpreta Rosaline Rotwood, una nuova insegnante di di arti oscure della Nevermore Academy. Le altre new entry sono: Steve Buscemi, Christopher Lloyd, Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Mercoledì 2 è composta da otto episodi, i primi quattro escono il 6 agosto, mentre gli altri approdano su Netflix il 3 settembre. Per non lasciare i fan a bocca asciutta, gli autori della serie hanno deciso di rilasciare i primi sei minuti dell’episodio inaugurale.