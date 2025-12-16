Giulia De Lellis, primo Natale da mamma: il video con Priscilla emoziona

Giulia De Lellis condivide sui social il suo primo Natale da mamma con la piccola Priscilla: un video tenerissimo e una frase che ha emozionato i fan.

Giulia De Lellis sta attraversando quella fase sospesa e delicata che accompagna la maternità agli inizi, fatta di attimi semplici ma importantissimi. Nelle passate ore ha condiviso sui social uno di questi momenti che ha attirato l’attenzione dei fan. E così, mentre il compagno Tony Effe ha sfoggiato un nuovo look mostrandosi con la piccola Priscilla, l’influencer, da sempre molto seguita e commentata, ha scelto una forma di racconto più discreta e poetica, capace di parlare senza mostrare troppo.

Un Natale diverso, tra emozioni e nuovi equilibri

Per Giulia De Lellis questo Natale ha un sapore completamente nuovo. È il primo vissuto da mamma, un passaggio che inevitabilmente cambia prospettiva e priorità. Negli ultimi mesi, Giulia ha mostrato con gradualità e misura la sua nuova quotidianità, lasciando spazio a emozioni autentiche e a frammenti di vita privata condivisi senza eccessi. Le festività, in questo senso, rappresentano un’occasione ancora più intensa per fermarsi, osservare e custodire ciò che conta davvero.

Il suo racconto social si inserisce perfettamente in questa narrazione: niente pose costruite o grandi dichiarazioni, ma un’immagine che parla da sola e che racchiude tutta la magia di un primo Natale vissuto insieme. Un modo delicato per far entrare i follower in un momento personale, senza mai perdere il confine dell’intimità.

Il video di Giulia De Lellis e la frase che ha emozionato tutti

Il momento più tenero arriva proprio attraverso un breve video pubblicato sui social da Giulia De Lellis. Nel filmato si vedono i piedini della piccola Priscilla davanti a un albero di Natale elegantemente addobbato, con grandi fiocchi rossi e decorazioni coordinate che creano un’atmosfera calda e fiabesca.

A rendere il tutto ancora più emozionante è stata la didascalia scelta dall’influencer, semplice ma toccante: “Il suo primo ed unico Natale con questi piedini qui”. Poche parole, fedeli e autentiche, che hanno immediatamente conquistato il pubblico e dato voce a un sentimento condiviso da tante mamme.

In poche ore, il video ha raccolto migliaia di like e commenti pieni di affetto. C’è chi ha fatto gli auguri alla neo mamma, chi si è lasciato andare a messaggi di tenerezza e chi ha sottolineato quanto quel dettaglio, così piccolo e simbolico, riesca a raccontare un amore immenso.