Dopo la prematura perdita del figlio, Raffaella Fico torna sui social con un messaggio straziante e compie un forte gesto che non passa inosservato.

Nelle ultime ore, attorno a Raffaella Fico si è concentrata un’attenzione fatta di preoccupazione, messaggi, ricostruzioni e tanta commozione. L’ex gieffina, da sempre molto seguita, ha attraversato un momento personale delicatissimo, che ha cambiato all’improvviso il racconto di una gravidanza attesa e condivisa con chi la segue. Era stato il compagno Armando Izzo ad annunciare la morte del bambino che la showgirl portava in grembo. Adesso, a rompere il silenzio è stata proprio Raffaella.

Il silenzio di Raffaella Fico e poi il messaggio che commuove

Dopo ore in cui a parlare è stato soprattutto il tamtam di notizie legate a quanto accaduto, Raffaella Fico è tornata su Instagram scegliendo una forma di comunicazione essenziale ma carica di significato. Prima ha condiviso nelle storie il messaggio del compagno Armando Izzo, con cui la coppia annunciava la prematura scomparsa del bambino. Poi ha affidato al suo profilo un pensiero rivolto al piccolo, accompagnandolo a un’immagine simbolica: un bimbo con le ali, come a rappresentare un angelo.

Le sue parole, semplici e dirette, hanno colpito molti: “Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori. Il nostro piccolo leoncino vola alto”. Un addio che, in poche righe, racchiude l’attesa, l’amore e lo strappo improvviso di una perdita difficile anche solo da immaginare.

Raffaella Fico – www.donnaglamour.it

Raffaella Fico e il dettaglio che rende tutto ancora più doloroso

A rendere ancora più toccante questa storia è un particolare condiviso da Armando Izzo: la coppia aveva già scelto il nome del bambino. Nel suo messaggio, pubblicato insieme a una foto con Raffaella, il calciatore le ha dedicato parole di sostegno e incoraggiamento: “Hai creduto in me fin da subito, sai bene quello che penso di te e quello che provo per te, ma ti chiedo una sola cosa… non perdere mai il sorriso. Vincenzo rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Subito dopo l’annuncio della prematura scomparsa del figlio, Raffaella Fico ha cancellato dal suo profilo Instagram ogni foto relativa alla gravidanza, scegliendo di conservare soltanto tre scatti: due con la figlia Pia e uno con Armando. Un gesto netto, intimo, che sembra raccontare il bisogno di proteggere il dolore lontano dagli sguardi.