Raffaella Fico, morto il bambino che aspettava: il fidanzato Armando Izzo dà il triste annuncio su Instagram.

Dolore immenso per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo. La showgirl, che solo lo scorso novembre aveva annunciato con emozione la seconda gravidanza nello studio di Verissimo, ha perso il bambino che aspettavano. La gravidanza era arrivata al quinto mese. Il triste annuncio è stato condiviso dal calciatore su Instagram.

La gravidanza di Raffaella Fico annunciata a Verissimo e i primi scatti del pancione

Nel novembre 2025, Raffaella Fico aveva annunciato in televisione, durante il programma Verissimo, di essere incinta per la seconda volta. La showgirl aveva dichiarato: “Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza“. La showgirl è già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla sua relazione con Mario Balotelli.

Pochi giorni dopo l’annuncio, la coppia aveva pubblicato su Instagram i primi scatti del pancione. Le foto ritraevano la coppia in riva al mare, in un momento di grande tenerezza e serenità. La didascalia era breve ma densa di significato: “Aspettandoti“.

Sempre a novembre, con Armando Izzo avevano anche condiviso un video del gender reveal organizzato con amici e parenti, annunciando con gioia che il bambino sarebbe stato un maschietto.

L’annuncio del calciatore: “Il nostro bambino ci ha lasciati troppo presto”

A rendere pubblica la tragedia è stato Armando Izzo con una pubblicato Storia sul suo profilo Instagram. Parole semplici, ma profonde, che raccontano un dolore enorme che sta vivendo insieme a Raffaella Fico. Il calciatore ha scritto: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita cosi delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie“.