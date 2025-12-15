Christian De Sica nella bufera: il commento su Milly Carlucci durante la semifinale di “Ballando con le Stelle” scatena le polemiche.

La semifinale di “Ballando con le Stelle” ha fatto il botto con il 27,6% di share, ma a tenere banco nelle ore successive non è stato il ballo, bensì un gesto infelice – e giudicato da molti inaccettabile – di Christian De Sica. Non solo il caso Nancy Brilli e i voti annullati, ma anche un episodio social ha mandato in tilt il web: il post dell’attore contro Milly Carlucci.

Il commento di Christian De Sica contro Milly Carlucci

Sabato sera, 13 dicembre 2025, mentre Milly Carlucci conduceva come sempre con eleganza “Ballando con le Stelle“, Christian De Sica ha pensato bene di immortalare l’immagine della conduttrice in TV e pubblicarla sul suo profilo Instagram.

Peccato che nella didascalia abbia scritto, nero su bianco, un commento secco e pungente: “Ma l’orecchio?“. Un attacco diretto, giudicato da molti come body shaming bello e buono.

Il post è rimasto online il tempo sufficiente per scatenare la bufera. A rilanciare lo screenshot ci ha pensato il giornalista Massimo Galanto su X, scrivendo: “Post Instagram di Christian De Sica, poi sparito“. Ma ormai la frittata era fatta.

Più di 400 i commenti, e quasi tutti al vetriolo: “Che classe, che eleganza“, “Ma cosa avrebbe che non va, questo orecchio?“, “Che gran figura di mer*a per un uomo criticare un difetto fisico di una donna…”, e ancora “Si vede che si è offerto come giudice e lei ha svicolato“.

Il post viene cancellato, ma la polemica resta

A seguito delle critiche, come detto, il post è stato rapidamente rimosso dal profilo Instagram di Christian De Sica, che conta 756mila follower. Attualmente non risultano dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore, né commenti di Milly Carlucci sull’accaduto. Un episodio che, pur essendo durato pochi minuti online, ha lasciato un segno evidente nella serata di “Ballando con le Stelle“.