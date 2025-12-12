Nancy Brilli, scoppia il caso a Ballando con le Stelle: oltre 60mila voti annullati, cosa è successo

Perché Nancy Brilli è stata eliminata da Ballando con le Stelle? Spunta il retroscena sui voti annullati e sul televoto social.

L’uscita di scena di Nancy Brilli da Ballando con le Stelle continua a far discutere anche a distanza di giorni. Una decisione che, fin dalla messa in onda, ha diviso pubblico e commentatori, alimentando polemiche, sospetti e interpretazioni contrastanti. In molti avevano indicato un responsabile preciso, puntando il dito contro meccanismi interni al programma e scelte che avrebbero inciso sul risultato finale. Ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio decisivo che rimette in discussione la narrazione iniziale e sposta l’attenzione su un aspetto tecnico spesso sottovalutato.

Come funziona il televoto social a Ballando con le Stelle

Nel regolamento di Ballando con le Stelle, il televoto social ha un peso determinante: contribuisce per il 50% al risultato finale di ogni puntata. Questo significa che la partecipazione del pubblico può incidere in modo diretto sulle sorti dei concorrenti, rendendo il sistema tanto potente quanto delicato.

Proprio per questo, la produzione dispone di strumenti tecnici specifici per verificare l’autenticità dei voti. I controlli servono a individuare eventuali anomalie, come votazioni provenienti da account non verificabili, duplicati o automatizzati. In questi casi, i voti vengono considerati non validi e quindi annullati, per tutelare la correttezza della competizione e garantire parità tra i concorrenti.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Nancy Brilli e i voti annullati, cosa è successo davvero

È proprio qui che si colloca il cuore della vicenda. Secondo un’inchiesta di Fanpage, “oltre 60.000 voti” a favore di Nancy Brilli sarebbero stati annullati dalla produzione perché provenienti da “profili sospetti” o considerati anomali. Un numero enorme, capace di incidere in modo decisivo sull’esito finale della puntata.

Questo chiarisce anche un altro punto centrale: l’eliminazione dell’attrice “non è stata determinata dal tesoretto” di Rossella Erra, come inizialmente ipotizzato. Nancy Brilli aveva infatti collegato la sua uscita alle scelte della giurata, ma l’emersione dei voti annullati cambia completamente prospettiva. La sua eliminazione non sarebbe stata il risultato di una decisione discrezionale, bensì la conseguenza di una procedura tecnica applicata per garantire la regolarità del televoto.

Un retroscena che ridimensiona le polemiche e riaccende il dibattito sul ruolo del voto social nei talent show, confermando quanto anche ciò che accade “dietro le quinte” possa essere decisivo quanto una performance in pista.