Negli ultimi mesi, attorno alla vita sentimentale di Stefano De Martino si è addensato un silenzio carico di supposizioni, smentite e indiscrezioni mai confermate. Il conduttore ha sempre mantenuto un profilo prudente quando si è trattato di parlare d’amore, lasciando che fossero i gossip a rincorrersi tra social e cronache rosa. L’ultima notizia, lo avrebbe visto innamorato ‘segretamente’ con un volto famosissimo. Eppure, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato. Una scena vissuta per caso nel cuore di Milano ha acceso i riflettori su una verità rimasta finora ai margini.

L’incontro casuale a Milano e il racconto di Parpiglia

A raccontare l’episodio è Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di spettacolo, che nella sua newsletter ha svelato di essersi trovato davanti a Stefano De Martino durante un pomeriggio milanese. “Amò, aspettami”, è la frase che avrebbe sentito pronunciare alle sue spalle. “Voce inconfondibile, riconosco Stefano”, scrive Parpiglia. Il giornalista racconta di non essersi voltato subito, lasciando passare la coppia: “Mi fermo, non mi giro, li lascio passare e vedo che lui prende prima la mano di lei e poi finiscono a braccetto”.

Un dettaglio che non passa inosservato è il modo in cui il conduttore si rivolge alla donna che lo accompagna: “Lui la chiama amorevolmente Gi per tutta la serata”. Dietro quel diminutivo, secondo Parpiglia, si nasconde Gilda Ambrosio, stylist molto conosciuta nell’ambiente fashion e nome che da anni circola accanto a quello di De Martino, sempre però senza conferme ufficiali.

La verità sulla relazione tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Il racconto si fa ancora più chiaro quando Parpiglia parla apertamente di “un pomeriggio di shopping d’amore del conduttore di Affari tuoi”, avvenuto in pieno centro a Milano, nel negozio Miu Miu, “posto in cui non puoi passare inosservato”. Una scelta che, secondo il giornalista, non è casuale. Alla domanda sul perché Stefano abbia deciso di mostrarsi mano nella mano in un luogo così esposto, la risposta è netta: “Gilda non ha accettato il gossip di Stefano e Rocìo, tutto qui”.

Secondo Parpiglia, oggi “la coppia è una coppia (come ho visto con i miei occhi) innamoratissima”. Una presa di posizione che chiude definitivamente le voci su ritorni di fiamma con Belén Rodríguez, Emma Marrone o Caroline Tronelli. Nel cuore di Stefano, scrive il giornalista, “c’è solamente Gilda. E c’è da tanti anni ormai”.