Stefano De Martino al centro del gossip per una presunta nuova fidanzata famosa: l’amore segreto con Rocío Muñoz Morales e l’indiscrezione che sta facendo il giro del web.

Un nuovo capitolo sentimentale potrebbe essersi aperto nella vita di Stefano De Martino, e questa volta i riflettori si accendono su un nome decisamente noto del panorama televisivo e cinematografico italiano. Dopo mesi turbolenti segnati dalla rottura con Caroline Tronelli, il conduttore sarebbe stato avvistato più volte in compagnia di una donna che, secondo i gossip, avrebbe completamente stravolto il suo cuore. Nessuna conferma ufficiale, solo sussurri insistenti, copertine dedicate e una serie di dettagli che hanno acceso la curiosità dei fan. Ma chi sarebbe davvero la nuova fidanzata “famosa” di De Martino?

Stefano De Martino e l’indiscrezione bomba

A lanciare la bomba è stato il settimanale Diva e Donna, che ha dedicato la sua copertina proprio a Stefano De Martino. Secondo la rivista, il presentatore di Affari Tuoi si sarebbe già lasciato il passato alle spalle, trovando consolazione tra le braccia di Rocío Muñoz Morales. Titolo inequivocabile: “Stefano e Rocio si amano in segreto. Clamoroso, De Martino e l’ex di Raoul Bova si sono innamorati”.

La notizia sul presunto flirt tra Stefano e Rocìo, arriva proprio all’indomani delle prime dichiarazioni ufficiali da parte di Raoul Bova che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha voluto fare chiarezza sulla fine della sua relazione, specificando che la rottura era precedente a qualsiasi scandalo mediatico: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo”.

Tutti gli indizi

Per ora né Stefano De Martino né Rocío Muñoz Morales hanno commentato l’indiscrezione, ma le coincidenze non mancano. Già mesi fa, alcune voci parlavano di un avvicinamento tra i due: a Radio RDS si era detto che l’attrice, dopo la fine della storia con Raoul Bova, “avrebbe cambiato agente e avrebbe scelto proprio quello di De Martino, creando così molte occasioni per vedersi”.

E non finisce qui. A fine luglio, il giornalista Alberto Dandolo su Oggi aveva descritto un rapporto molto affettuoso tra i due, fatto di sostegno emotivo e inviti discreti: “De Martino farebbe sentire forte la sua presenza all’attrice con messaggi di sostegno e inviti ad aperitivi fuori porta. Per ora Rocío declina. Ma chissà in futuro”.



