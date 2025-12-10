“Potrebbe diventare qualcosa di più”: Nikita Perotti si sbilancia su Andrea Delogu

Nikita Perotti si espone sul rapporto con Andrea Delogu e svela un retroscena che riaccende il gossip sulla coppia di Ballando con le Stelle.

La complicità nata a Ballando con le Stelle nella coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, è ormai cosa nota. Nelle ultime settimane, entrambi si sono dedicati a vicenda parole importanti. Tra sorrisi, intese sul palco e dichiarazioni che sembrano pesare più dei passi, il loro rapporto è diventato uno degli argomenti più discussi dello show ballerino di Rai1. E mentre i gossip si moltiplicano, una nuova dichiarazione da parte del maestro di danza ha dato ulteriore linfa alle indiscrezioni.

La sintonia in pista e le prime confessioni di Nikita Perotti

La voce di una presunta storia d’amore era già stata alimentata dalle dichiarazioni di Beppe Convertini, convinto che tra i due ci sia molto più di un semplice legame professionale. Dal canto loro, sia la conduttrice Rai sia il ballerino hanno sempre parlato di un “legame speciale”, senza sbilanciarsi troppo. Anche se, solo pochi giorni fa a La Volta Buona, Nikita Perotti aveva già lasciato intendere qualcosa, raccontando quanto l’incontro con Andrea Delogu avesse cambiato la sua esperienza nello show.

In un’intervista al settimanale Chi, il ballerino ha ricordato anche il loro primo giorno insieme in sala prove, definendolo una sorta di test reciproco: “Ci stavamo scannerizzando: lei osservava me, io osservavo lei. Ma ci siamo capiti subito. Andrea è una persona pura, vera, genuina… molto diretta, quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno, perché vuole sempre il tuo meglio”.

Il ballerino rompe gli indugi su Andrea Delogu

Ed è proprio nell’intervista a Chi che arriva la rivelazione più forte, quella che ha riacceso il gossip attorno alla coppia. Perotti non ha negato che l’intesa con Andrea possa evolversi oltre il rapporto professionale: “Il nostro rapporto potrebbe trasformarsi in qualcosa di più”.

Il 21enne ha anche rivelato di non essere affatto intimorito dalla differenza d’età: “Mi sono innamorato di persone più grandi di me. E potrebbe capitare ancora”.

E sul feeling con Andrea aggiunge parole che lasciano davvero poco spazio ai dubbi: “Per me il nostro feeling è tutto reale… È qualcosa di magico e devo dire che non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro, perché come si dice, nella vita… mai dire mai. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore”.