“Farò di tutto per farle tornare il sorriso”: Nikita Perotti si lascia andare su Andrea Delogu

Nikita Perotti parla a cuore aperto di Andrea Delogu dopo il suo lutto: parole dolcissime e un gesto inaspettato commuovono pubblico e fan.

Negli ultimi giorni, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, è emersa una storia che ha colpito pubblico e addetti ai lavori. Una vicinanza speciale, nata in un momento difficile, e raccontata solo ora con una sincerità che non è passata inosservata. Il protagonista è uno dei maestri più amati dell’attuale edizione, Nikita Perotti che ha deciso di esporsi pubblicamente parlando del legame costruito con la sua “allieva” Andrea Delogu in un periodo particolarmente complesso per lei.

Il racconto di Nikita Perotti

Ospite a La Volta Buona, Nikita Perotti ha ripercorso ciò che è accaduto nelle ultime settimane dopo il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu, che a fine ottobre ha perso il fratello Evan, appena 18 anni, in un incidente in moto. Il maestro di Ballando con le Stelle ha raccontato senza filtri la sua scelta di essere accanto alla conduttrice anche nei momenti più dolorosi.

“Non è facile però io questo l’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea. Mi ritengo io fortunato ad averla, non il contrario, perché lei mi sta insegnando tanto, tantissimo”, ha spiegato con voce emozionata. Perotti era presente anche al funerale del ragazzo, in rappresentanza del programma di Rai1: un gesto che, come ha sottolineato lui stesso, è nato “perché mi sentivo in dovere di stare con lei perché io avevo bisogno di stare con lei”.

Parole che hanno commosso il pubblico in studio e che confermano come la coppia di ballo abbia trasformato una collaborazione professionale in un legame umano profondo, nonostante la differenza d’età.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Le parole su Andrea Delogu

Nell’ultimo passaggio dell’intervista, Nikita Perotti ha pronunciato le frasi che hanno fatto esplodere i social. Parole piene di ammirazione, dedicate proprio ad Andrea. “Per me è una persona fantastica, magnifica, bellissima e farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento”, ha dichiarato il maestro, lasciando trapelare un affetto che va oltre il semplice rapporto tra concorrente e insegnante.

E quando gli è stato chiesto se punti alla vittoria di Ballando, Perotti ha ammesso: “Io come sportivo certo penso sempre ad arrivare alla vetta”. Ma subito dopo ha aggiunto la frase che ha definitivamente conquistato lo studio: “Però… io ho già vinto il giorno in cui l’ho incontrata”.