Manuel Bortuzzo, un’altra ex lo accusa: “I fotografi in vacanza, poi è sparito”

L’ex di Manuel Bortuzzo, Costanza Di Stefano, rompe il silenzio: retroscena, accuse durissime e dettagli inediti sulla rottura con il nuotatore.

L’ex gieffino e campione di nuoto paralimpico Manuel Bortuzzo è tornato al centro dell’attenzione, complice una nuova storia ufficializzata sui social e un’ondata di reazioni da parte del pubblico. Ma mentre le foto con Serena Padovano hanno conquistato Instagram, un’altra voce si è fatta spazio, portando alla luce una storia meno conosciuta e decisamente più complessa. A parlare è una giovane ragazza, Costanza Di Stefano, che sostiene di aver vissuto un rapporto intenso – e non privo di ombre – con l’ex gieffino.

La frequentazione segreta e il viaggio alle Seychelles

Secondo quanto riportato da Costanza Di Stefano a Fanpage, il rapporto con Manuel Bortuzzo sarebbe iniziato nel 2024 dopo un primo contatto social. “Dal momento in cui è iniziata la nostra relazione, lui mi ha sempre chiesto massima riservatezza”, spiega. Nessuna foto insieme, incontri solo a casa sua, viaggi tra Firenze e Roma per vedersi senza essere notati.

Manuel Bortuzzo

Il momento di svolta sarebbe arrivato con una proposta inaspettata: un viaggio romantico alle Seychelles. “Manuel mi propose di partire con lui… e io accettai subito”, racconta. A complicare le cose, però, sarebbe stato un dettaglio rivelato all’ultimo minuto: “Solo pochi giorni prima della partenza, Manuel mi rivelò che insieme a noi sarebbe partita anche un’altra persona. Una fotografa, incaricata di scattare le foto che sarebbero poi state utilizzate da Chi per ufficializzare la nostra storia”.

Un elemento che, secondo Costanza, avrebbe fatto nascere i primi dubbi: “A quel punto mi sono chiesta se il suo interesse nei miei confronti fosse davvero reale, perché sembrava tutto molto organizzato”.

La rottura improvvisa tra Manuel Bortuzzo e Costanza

La storia tra i due, stando al racconto della giovane, si sarebbe conclusa a inizio 2025 nel modo più inaspettato: “Mi accompagna in stazione, mi dice che non vede l’ora che arrivi venerdì per rivedermi e da quel momento sparisce”. Nessun messaggio, nessuna spiegazione, solo una frase vaga al telefono.

Costanza parla di giorni di silenzi e tentativi di contatto andati a vuoto, fino a una chiusura mai davvero esplicitata. Oggi, mentre Manuel Bortuzzo mostra sui social la sua nuova relazione, l’ex non ha dubbi: “Adesso sono fidanzata con un’altra persona. E anche se non lo fossi, non darei mai un’altra possibilità a chi mi ha trattata così”.

Un racconto destinato a fare discutere ed al quale, per ora, Bortuzzo non ha replicato.