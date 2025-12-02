Un vecchio video di Lucio Corsi riemerge sui social e riaccende la polemica sulle sue parole contro Elettra Lamborghini e Sanremo. Ecco cosa è successo.

Dopo la lista dei Big di Sanremo 2026, che ha confermato la presenza di Elettra Lamborghini nel cast, è riemersa in questi giorni una clip sui social, con protagonista Lucio Corsi, che sta alimentando diverse reazioni verso l’artista toscano. Il filmato in questione ha riportato sotto i riflettori alcune sue vecchie dichiarazioni, ora interpretate in modi molto distanti tra loro. E, come spesso accade, i social hanno acceso i toni fino a trasformare un estratto passato in un caso capace di dividere pubblico e critica.

Il video riemerso e le frasi su Elettra Lamborghini

A innescare la miccia è stato un estratto di un’intervista che Lucio Corsi aveva rilasciato a Lifegate nell’aprile 2020, tornato virale su X e TikTok nelle ultime 48 ore. Nel filmato il cantautore, reduce dai consensi ottenuti tra Sanremo 2025 ed Eurovision, esprimeva alcune perplessità sul Festival e citava apertamente Elettra Lamborghini.

Corsi affermava: “Paolo Conte non Elettra Lamborghini a Sanremo… capito? E’ una cosa molto diversa, non ci dovrebbe essere unione tra le cose. E’ un pianeta diverso, secondo me, e dovrebbe essere così”.

E ancora: “Come fai a metterti in un certo luogo, quando uno ama la canzone italiana e la musica. Due mondi diversi, uno spessore differente, queste strade non dovrebbero mai toccarsi”.

Lucio Corsi sommerso dalle critiche

Le critiche nei confronti di Lucio Corsi non si sono fatte attendere: “Eccolo il classico finto umile che invece è il peggiore degli snob”. “Che tristezza sminuire così una collega”, si legge su X. Tra accuse di snobismo, fraintendimenti e prese di posizione a catena, qualcuno ha persino creduto che quelle dichiarazioni fossero recenti: “Pensa voler visibilità adesso che lei è nel cast del Festival di Sanremo”, ha scritto un utente convinto che il video fosse attuale.

La parte più discussa della vicenda, tuttavia, non riguarda tanto le opinioni espresse nel 2020, quanto il contrasto con il percorso artistico successivo di Lucio Corsi. A cinque anni da quelle parole, infatti, il cantautore è salito proprio sul palco dell’Ariston, conquistando pubblico e critica e arrivando persino al terzo posto.