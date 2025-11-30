Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela i nomi dei Big in gara, l’elenco completo

Festival di Sanremo 2026: annunciato l’elenco dei Big da Carlo Conti. Tutte le novità sul regolamento della 76esima edizione.

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai alle porte e l’attesa si fa sempre più intensa. Oggi, domenica 30 novembre 2025, durante l’edizione delle 13:30 del TG1, Carlo Conti ha svelato in diretta i nomi dei Big che prenderanno parte alla kermesse musicale più amata d’Italia. I toto-nomi, come da tradizione alle stelle nelle settimane precedenti, hanno trovato conferma nell’attesissima comunicazione ufficiale, dando ufficialmente il via alla corsa verso il palco dell’Ariston.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026

Come spiegato nel regolamento ufficiale, il Festival di Sanremo 2026 – in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio – si articolerà in cinque serate consecutive. In gara ci saranno 26 Big, mentre la categoria “Nuove Proposte” accoglierà 4 artisti: due selezionati da “Area Sanremo” e due da “Sanremo Giovani“, in onda il 14 dicembre.

Le votazioni saranno affidate a tre giurie: Televoto del pubblico (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). I giovani si sfideranno in duelli diretti e i vincitori approderanno alla terza serata, dove si terrà la finale della categoria.

Venerdì spazio alla serata delle Cover: i Big, con ospiti, reinterpreteranno brani celebri, ma senza influire – anche quest’anno – sulla classifica finale.

Carlo Conti annuncia i Big in gara: l’elenco completo

Durante l’intervento al TG1, Carlo Conti ha annunciato l’elenco completo dei 30 Big in gara che prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. I nomi sono stati rivelati dal conduttore stesso, segnando così il primo passo verso una nuova edizione della storica manifestazione.

Ecco, a seguire, l’elenco completo: