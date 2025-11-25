Sanremo 2026 si avvicina e Carlo Conti prepara sorprese incredibili: da Samira Lui a Maria De Filippi, ecco i possibili nomi delle co-conduttrici che faranno parlare il pubblico.

Il Festival di Sanremo 2026 torna a far parlare di sé con la nuova edizione prevista per fine febbraio. Mentre Pamela Prati sogna di poter calcare il palcoscenico dell’Ariston, tra conferme e indiscrezioni, Carlo Conti sembra pronto a sorprendere ancora una volta il pubblico con i nomi delle possibili co-conduttrici che lo accompagneranno. Quali saranno le grandi protagoniste accanto al direttore artistico? Le voci che circolano in queste settimane dipingono uno scenario che mescola talento, popolarità e qualche colpo di scena in pieno stile Festival.

Samira Lui, la rivelazione dell’anno

Tra i nomi più caldi spicca quello di Samira Lui, stella di La Ruota della Fortuna. Grazie all’intesa con Gerry Scotti, il programma è diventato uno dei più seguiti dell’access prime time, superando persino alcune trasmissioni storiche come Affari tuoi di Stefano De Martino.

Un autore storico del Festival racconta a Nuovo TV: “Carlo Conti, che di tivù se ne intende, non può farsi scappare il personaggio femminile dell’anno: la vuole al suo fianco almeno per una delle serate”. La notizia, se confermata, sancirebbe un nuovo passo importante per la carriera della conduttrice di Mediaset, con l’eventuale sì di Pier Silvio Berlusconi pronto a spalancare le porte del Teatro Ariston.

Anche la carta Maria De Filippi a Sanremo 2026

Ma non finisce qui: Carlo Conti starebbe valutando anche altre opzioni di grande richiamo. Giorgia, pur negando di essere stata contattata, resta tra le papabili, mentre con Laura Pausini le cose si complicano: secondo le ultime voci, la cantante potrebbe affiancare Conti per tutte e cinque le serate, a patto di essere l’unica primadonna sul palco.

E poi c’è la ciliegina sulla torta: Maria De Filippi. L’esperienza del 2017 resta memorabile, e le indiscrezioni parlano di un possibile ritorno quando sarà il momento di supportare Stefano De Martino, considerato favorito per la conduzione del Festival del 2027. Tra conferme e sogni televisivi, Sanremo 2026 promette dunque scintille, colpi di scena e qualche nome che potrebbe far discutere il pubblico ancor prima del suo inizio. Ma chissà se prima Conti riuscirà a giocarsi la sua carta…