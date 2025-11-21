“È un mio sogno nel cassetto”: Pamela Prati si rimette in gioco, l’annuncio su Sanremo 2026 spiazza tutti

Pamela Prati sorprende in diretta con un annuncio inaspettato: la showgirl svela il suo sogno nel cassetto e racconta il progetto segreto che ha deciso di mettere in gioco. Ecco cosa ha rivelato.

Con l’avvicinarsi dell’annuncio ufficiale dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, il toto-nomi si fa sempre più frenetico e qualcuno, stavolta, ha deciso di esporsi apertamente. Stiamo parlando di Pamela Prati, che dopo aver svelato il suo segreto di bellezza, si è resa protagonista di una nuova spiazzante rivelazione arrivata in diretta televisiva e che ha sorpreso il pubblico. Cosa c’entra davvero Prati con Sanremo 2026? E’ stata la stessa showgirl a rivelarlo…

Pamela Prati, la rivelazione a La Volta Buona

A La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, Pamela Prati non ha usato mezzi termini: la showgirl ha confermato di aver inviato un brano a Carlo Conti per tentare l’ingresso tra i Big del Festival di Sanremo 2026. Una dichiarazione che ha stupito molti, soprattutto perché in passato aveva già mostrato il suo lato musicale, ma mai in modo così diretto.

Pamela Prati – www.donnaglamour.it

“Sì, è vero che voglio partecipare al Festival di Sanremo come cantante, lo confermo qui”, ha dichiarato con entusiasmo. “Non è una cosa detta giusto per dire, io canto da sempre. Ho anche presentato un pezzo, non posso dire il titolo, è segreto. Questo è un mio sogno nel cassetto. Carlo Conti ascolterà o ha già ascoltato il mio brano”.

Sanremo 2026, il chiarimento sulla possibile esclusione

Pamela Prati ha poi affrontato con grande lucidità anche l’eventualità di non essere selezionata. “Se non sarà nella lista, sarò scartata” ha affermato, sapendo bene come funziona il processo di scelta dei brani. Ma subito dopo ha voluto precisare: “Significa che potrei non essere presa, ma tanti artisti grandi e con una voce incredibile non sono stati accettati. Funziona così, uno si propone e poi spera che venga scelto”.

Una consapevolezza che mostra maturità e realismo, ma che non cancella l’attesa crescente attorno al suo nome. Il sogno di calcare il palco dell’Ariston, per lei, sembra più vivo che mai. Ora non resta che aspettare la lista ufficiale di Carlo Conti per scoprire se il brano misterioso della showgirl troverà posto nella competizione musicale più attesa dell’anno.