Jacqueline Luna, il video in lacrime: i fan temono una crisi con Ultimo, svelata la verità

Jacqueline Luna Di Giacomo appare in lacrime nelle sue Stories e i fan si allarmano. Ma cosa c’è davvero dietro quel video? La 25enne rompe il silenzio e svela la verità.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantautore Ultimo. Tra voci di crisi che continuano a rincorrersi sul web e un silenzio totale da parte dei diretti interessati, un nuovo video apparso nelle sue Stories ha riacceso la curiosità dei fan. Lacrime, emozione e un messaggio misterioso hanno spinto molti a chiedersi cosa stesse succedendo davvero nella vita della 25enne, secondogenita di Heather Parisi e neo mamma.

Jacqueline Luna Di Giacomo in lacrime sui social

In una serie di Stories pubblicate il 20 novembre, Jacqueline Luna Di Giacomo è apparsa in lacrime. Un contenuto che ha immediatamente attirato l’attenzione degli oltre 640 mila follower, già allarmati dalle voci sulla presunta crisi con Ultimo. Poco dopo, però, la giovane ha spiegato tutto, partendo proprio da un messaggio ricevuto in privato da un follower: “Ma come sei brava, perché non fai l’attrice? Bella, brava, ironica e molto molto simpatica. Ti adoro”.

Ultimo – www.donnaglamour.it

È stato quel complimento a farle rompere il silenzio sul suo sogno più grande. Jacqueline ha risposto dicendo: “Ultimamente sto dedicando la maggior parte del mio tempo al brand oltre che al fare la mami”, riferendosi al piccolo Enea, nato il 30 novembre 2024 dal suo amore con Nicolò Moriconi, in arte Ultimo. Ma poi è arrivata la rivelazione che nessuno si aspettava.

La verità dietro il pianto

Jacqueline ha infatti confessato che quelle lacrime erano… finte. Nulla di drammatico, nessuna rottura, nessun crollo emotivo: si trattava semplicemente di una prova di recitazione. “Tra un call e una pitturata, porto avanti il mio altro sogno nel cassetto… proprio oggi ho girato un self tape per un film”, ha scritto taggando l’agenzia “Movimento in Arte”. Un progetto che coltiva da tempo, nonostante gli impegni con il suo brand “GiveMe” e la maternità.

Nelle ore precedenti aveva anche pubblicato due Stories in cui, sempre recitando, mostrava il suo profilo Vinted. Un gioco, un esercizio, una passione che finalmente trova spazio nella sua vita quotidiana. Il video che aveva fatto preoccupare i fan, dunque, non era altro che un esperimento creativo legato al suo sogno artistico. Un sogno che, tra famiglia, lavoro e nuovi progetti, Jacqueline non ha alcuna intenzione di abbandonare.