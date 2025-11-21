Valeria Marini si affida alla fede durante un pellegrinaggio a Medjugorje e lancia un appello commovente per la madre Gianna Orrù: ecco cosa è successo.

Negli ultimi giorni attorno alla figura di Valeria Marini si è riaccesa un’attenzione che va ben oltre la semplice curiosità mediatica. La showgirl, da tempo protagonista di un rapporto familiare complesso e segnato da incomprensioni con la madre, è tornata a far parlare di sé per un gesto inaspettato. Un viaggio a Medjugorje, un luogo di devozione e un desiderio che sembra avere radici ben più profonde delle dichiarazioni pubbliche rilasciate negli ultimi mesi. Ma qual è la verità dietro la sua decisione? E soprattutto: cosa spera davvero di ottenere?

Valeria Marini e la lite con la madre Gianna

La distanza tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù non è certo un mistero. L’ultima apparizione serena risale al 2023, quando le due erano state ospiti a La Vita in Diretta, pur con un piccolo battibecco che già lasciava intuire qualcosa. Nel 2025 Mara Venier aveva provato a ricucire lo strappo a Domenica In, ma senza successo: Gianna era rimasta irremovibile.

“Sono molto arrabbiata e lo sono ancora di più perché mia figlia usa la nostra distanza per andare in tv e apparire sulla stampa e io queste cose proprio non le tollero”, aveva dichiarato in diretta, aggiungendo parole pesanti: “Mi pento di aver abbandonato la mia vita per seguire lei e stare dietro alla sua carriera”.

Valeria, dal canto suo, aveva chiesto scusa più volte, sia privatamente che davanti alle telecamere. Ma la replica della Orrù, solo un mese fa, era stata nuovamente durissima: “Non posso passare sopra a dei torti così grossi. Ci sono dietro motivi gravi. Non ho problemi solo con lei, ma anche con gli altri figli”.

Il pellegrinaggio a Medjugorje per chiedere la grazia

E così, dopo scuse, tentativi e appelli rimasti senza risposta, Valeria Marini ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la showgirl ha partecipato a un pellegrinaggio a Medjugorje organizzato dall’associazione di Paolo Brosio, insieme a circa 80 persone.

“Io qui ritrovo la pace, la fede e la luce. Sono molto credente e mi affido alla Madonnina”, ha raccontato emozionata durante il viaggio. Ma c’è un dettaglio che ha colpito tutti: la star avrebbe chiesto una grazia ben precisa, quella di riconciliarsi con l’amata madre Gianna Orrù. “Solo un miracolo può salvare il rapporto tra me e mia madre”, avrebbe confidato in lacrime, secondo il settimanale, durante i momenti di preghiera nella chiesa di San Giacomo.

