A La Ruota della Fortuna, il siparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui riaccende le voci sul ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Mediaset: una stoccata alla Rai.

Durante la puntata del 20 novembre de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui non si sono limitati a intrattenere. Dopo le parole sulla rivalità con Stefano De Martino, i due hanno confezionato un messaggio che molti hanno letto come una vera e propria provocazione indirizzata alla Rai. Ecco cosa è successo.

Gerry Scotti colpisce la Rai su “Ok, il prezzo è giusto”

Nei giorni scorsi, si era parlato del possibile ritorno del programma “Ok, il prezzo è giusto” in casa Rai. Un sogno durato poco. Perché ora tutti gli indizi puntano verso Canale 5, che ancora una volta mostra una rapidità di reazione.

Inoltre, proprio il nome di Samira Lui circola con sempre più insistenza come possibile conduttrice della nuova edizione. Sarebbe un passaggio di testimone simbolico, proprio da quella Iva Zanicchi – storico volto del programma – che lei stessa ha citato in diretta, durante la puntata del 20 novembre de La Ruota della Fortuna.

Il siparietto con Samira Lui e la stoccata alla Rai

Nel corso della lunga diretta, come riportato da Fanpage, Samira Lui ha rotto gli schemi togliendosi i tacchi e indossando comode pantofole, spiegando il gesto con ironia: “Mi ispiro a lei“, ha dichiarato a Gerry Scotti riferendosi proprio a Iva Zanicchi.

Il riferimento non è stato per nulla casuale. Chi conosce la storia della televisione italiana ricorderà infatti l’abitudine di Zanicchi di condurre Ok, il prezzo è giusto in pantofole, un dettaglio diventato quasi iconico nel tempo.

Intanto, continua il successo de La Ruota della Fortuna anche in versione estesa, capace di unire l’access prime time alla prima serata, è anche merito della presenza di Samira. La sua crescita televisiva è evidente, con una presenza scenica e una spontaneità che l’hanno portata ben oltre il semplice ruolo di valletta, nonostante le recenti polemiche sollevate da Claudia Gerini sul ruolo femminile nei game show.