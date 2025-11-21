Jannik Sinner esce allo scoperto con Laila Hasanovic, ma un anello sospetto accende i rumor: il gesto dopo le ATP Finals fa parlare tutti.

I riflettori tornano ad accendersi su Jannik Sinner, ma stavolta non solo per le sue imprese sportive. Il campione azzurro, reduce dalla vittoria alle ATP Finals di Torino, si è mostrato in una veste decisamente più intima e inedita. Al suo fianco, infatti, c’era la modella danese Laila Hasanovic, con cui il tennista condivide una relazione sempre più solida. Le immagini pubblicate dal settimanale Gente hanno scatenato la curiosità dei fan: una presenza inedita, un gesto pubblico inconsueto e un anello… ma cosa sta succedendo davvero tra Jannik e Laila?

Il gesto plateale di Sinner dopo la vittoria

Il momento che ha davvero cambiato tutto, è arrivato dopo la finale delle ATP Finals. Jannik Sinner, solitamente riservatissimo sulla sua vita privata, ha scelto di stupire tutti. “Jannik ha stupito tutti quando, oltre al suo team, ha voluto accanto a sé per la foto di rito anche la fidanzata e il cagnolino”, rivela Gente. Un gesto inaspettato, pubblico, inequivocabile: “Il gesto plateale di Sinner ha ufficializzato la storia d’amore con Laila”.

Jannik Sinner

Molto più di un post, molto più di un selfie e che per molti vale quanto – se non più – di un anello, attorno al quale tuttavia, resta il mistero. E ora, tra un dettaglio sospetto e una scelta che parla da sola, cresce la curiosità: la relazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sta facendo un passo importante? La risposta, per ora, non è chiara… ma gli indizi sembrano già raccontare molto.

Laila Hasanovic e l’anello che accende il mistero

Secondo Gente, Laila è stata paparazzata a Torino con un accessorio che non è passato inosservato: “All’anulare di Laila brilla un anello con una pietra”, scrive il magazine, aggiungendo subito dopo: “È alla mano destra però, non quella che suggerisce un impegno importante”. Un dettaglio che, invece di spegnere i sospetti, li ha moltiplicati: qualcuno ipotizza infatti che la posizione “alternativa” possa essere solo un modo per depistare i curiosi.

Nel frattempo la modella, 25 anni, è stata vista passeggiare tra le vie del centro storico mentre Sinner firmava autografi e scattava foto con i tifosi. Un quadretto normale, affiatato, quasi familiare. Un equilibrio che dura già da diversi mesi, durante i quali lei ha anche conosciuto la famiglia del campione: un mese fa era in tribuna accanto alla mamma di Jannik, Siglinde.