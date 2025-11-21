Helena Prestes, cosa vuole dai fan per Natale: la sua lista fa esplodere la polemica

Helena Prestes pubblica la lista dei regali di Natale che vuole ricevere dai fan: niente plastica né doppioni, scoppia la polemica sui social.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Helena Prestes, già abituata a far discutere per le sue iniziative rivolte ai follower, è tornata a spiazzare con una richiesta singolare. Dopo le denunce contro gli haters, la modella ha condiviso una lista di regali di Natale che ha immediatamente acceso il dibattito sui social.

Helena Prestes: la nuova richiesta ai follower

Tutto è partito dal suo canale privato, dove Helena Prestes ha pubblicato un link che nel giro di pochi minuti è diventato di dominio pubblico. Si tratta di una lista Amazon contenente gli oggetti che la modella vorrebbe ricevere come regalo di Natale. Una scelta che ha immediatamente ricordato ai fan quanto accaduto mesi fa, quando Helena aveva già aperto una lista per il suo compleanno.

Le indicazioni, questa volta, sono ancora più precise: “Evitate i doppioni”, scrive nei messaggi rivolti alle fan, invitandole a scegliere esclusivamente tra i prodotti selezionati. Nella lista non sono ammessi gli oggetti “non in linea con lo stile della casa” e nemmeno gli articoli in plastica, che – come ha fatto sapere – “verrebbero cestinati”.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Questa richiesta ha inevitabilmente riacceso le critiche già emerse in passato. Molti ricordano infatti che la maggior parte delle sue sostenitrici appartiene a una fascia d’età over 60, affezionatissime e sempre pronte a supportarla. Proprio loro, qualche mese fa, avevano provveduto ad acquistare tutti i regali richiesti per il compleanno.

La reazione dei fan alla lista dei regali di Natale

Tra uno screenshot e un passaparola rapidissimo, la lista di Natale di Helena Prestes è stata letteralmente svuotata nel giro di pochissimo tempo. Sbirciando tra i regali richiesti, si scopre che si tratta soprattutto di oggetti per arredare la nuova casa presa a Terni insieme al compagno Javier Martinez, conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

Dallo sbattitore elettrico al tostapane, dai tappeti allo spremiagrumi: ogni articolo è stato acquistato. Tutto, fino all’ultimo oggetto. A completare il quadro c’è il crescente seguito del loro canale privato di coppia, dove la modella e Javier condividono foto e video esclusivi della loro quotidianità, accessibili solo tramite abbonamento.

Un altro episodio, insomma, che conferma una tendenza ormai evidente: la moda – e la polemica – dei regali richiesti ai fan dagli ex concorrenti del GF sembra tutt’altro che finita. Helena, ancora una volta, è la protagonista indiscussa.