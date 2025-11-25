Money Road 2, Fabio Caressa dà il via ai casting: come candidarsi

Al via i casting della nuova edizione di Money Road: Fabio Caressa e tutto il suo staff sono alla ricerca di 12 concorrenti.

La nuova edizione di Money Road, il fortunato reality show di Sky condotto da Fabio Caressa, sta scaldando i motori. La Blu Yazmine ha dato il via ai casting, volti alla ricerca dei 12 fortunati concorrenti che entreranno a far parte della Compagnia delle Tentazioni.

Aperti i casting per la nuova stagione di Money Road

Dopo il successo della prima stagione di Money Road, Fabio Caressa si prepara per una nuova avventura delle tentazioni. Il reality, prodotto da Sky Italia in collaborazione con Blu Yazmine, è l’adattamento italiano del programma televisivo britannico Tempting Fortune e prevede la partecipazione di 12 concorrenti. I casting sono già aperti e mandare la propria candidatura è molto semplice.

La domanda di partecipazione a Money Road va inviata esclusivamente online, tramite un apposito modulo creato da Blu Yazmine. Gli aspiranti concorrenti devono accedere con il proprio account, accettare il regolamento e l’informativa sulla privacy e rispondere a tutte le domande che vengono poste.

Quando va in onda la nuova stagione di Money Road?

I casting per la nuova stagione di Money Road si sono aperti da poco, per cui è ancora presto per parlare della messa in onda. Sappiamo, però, che dovrebbe sbarcare in esclusiva su Sky e NOW nel 2026. Molto probabilmente, visto che una volta scelti i concorrenti bisognerà partire per la Malesia e affrontare le varie sfide, bisognerà aspettare l’estate per il ritorno in tv di Caressa e della Compagnia delle Tentazioni.

Se Sky, Blu Yazmine e tutto lo staff del reality dovessero rispettare la stessa tabella di marcia della scorsa stagione, Money Road potrebbe sbarcare in televisione alla fine di maggio. Il montepremi in palio, ovviamente quello iniziale, dovrebbe essere sempre di 300mila euro.