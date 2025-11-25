“Sposata con Al Bano”: la rivelazione di Orietta Berti a Belve

Dal ricordo di Sanremo 1967 al matrimonio con Osvaldo e il “ruolo” di Al Bano: la cantante Orietta Berti si confessa a Belve.

Orietta Berti continua ad essere un fiume in piena, tra aneddoti e retroscena sulla sua vita personale e professionale. Questa volta, la nota cantante torna a far parlare di sé con una lunga intervista che mescola risate, nuovi aneddoti incredibili e ricordi dolorosi. Dallo studio di Belve, ripercorre momenti della sua vita privata e della sua carriera, senza nascondere niente, tra cui una lite inedita. Tra siparietti esilaranti e confessioni toccanti, Orietta offre un racconto unico, che va dai fasti di Sanremo agli episodi più delicati della sua vita, lasciando tutti a bocca aperta.

Il ricordo doloroso del Sanremo 1967

Uno dei passaggi più intensi dell’intervista a Belve riguarda il celebre Sanremo del 1967, segnato dal suicidio di Luigi Tenco. Orietta Berti confessa: “Non ho mai creduto a quel biglietto”, riferendosi al messaggio lasciato dal cantante. E racconta a Francesca Fagnani: “Molto male, la gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevamo più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita”.

Quando la giornalista le chiede come si sentisse, Orietta risponde con sincerità: “In colpa, ma non avevo colpe”. Un ricordo doloroso, che mostra il lato umano e fragile della cantante, dietro il volto sempre sorridente e la voce inconfondibile.

Il matrimonio di Orietta Berti e il ruolo di Al Bano

Ma Orietta Berti sa anche far sorridere, e lo dimostra raccontando il suo matrimonio con Osvaldo: “Osvaldo piangeva come una fontana e io niente”, ricorda con ironia. “Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano che era lì e lui ha detto Sì”. Fagnani, divertita, le chiede: “È sicura che sia valido il matrimonio?”, e Orietta replica con un sorriso: “Vocalmente sono sposata con Al Bano”.

Non mancano poi i racconti sulla sua amicizia con i giovani artisti: Fedez e Rovazzi. E il vero colpo di scena riguarda quest’ultimo, con cui ha litigato la scorsa estate. “Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic nella vita. È diventata la mia bevanda preferita”, confessa.