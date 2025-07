Amata da tutti, Orietta Berti è diventata cantante quasi “per caso”. Il racconto inedito della famosa artista e tante altre curiosità.

Ha di recente raccontato alcuni retroscena particolari su delle proposte quasi “indecenti” ricevute e rifiutate. Ora Orietta Berti ha svelato a TvBlog come sia diventata cantante e quale percorso abbia fatto che l’ha portata ad avere una carriera di successo come quella avuta. Tra i vari passaggi, poi, anche uno molto curioso su Fedez con cui ha collaborato tra musica e podcast.

Orietta Berti: il commento su Fedez

Intervistata da TvBlog, Orietta Berti ha avuto modo di svelare diversi aneddoti molto simpatici sulla sua vita artistica e personale. Proprio a livello umano, ma sempre collegato anche al lavoro, la donna ha fatto qualche considerazione su Fedez, il rapper con il quale ha avuto la possibilità, anche di recente, di collaborare.

Orietta Berti – www.donnaglamour.it

Sul “nuovo Fedez”, la Berti ha detto: “Secondo me è migliorato molto. La canzone che ha portato a Sanremo è molto bella, è una sua biografia. Io lo trovo anche molto migliorato come cantante, è più sicuro di sé. Lui è molto sensibile e si emoziona tanto; ha sempre dato molto peso alle emozioni. I giovani devono pensare che la salute viene prima di tutto […]”.

Come è diventata cantante: il retroscena

Nel corso dell’intervista, come detto, la donna ha anche svelato come sia diventata cantante: “Io non dovevo fare questo lavoro“, ha ammesso la Berti. “Ho partecipato da giovanissima a un concorso di ‘Voci Nuove’ e in giuria c’era l’autore televisivo Giorgio Calabrese, che mi ha proposto di andare a Milano per dei provini. Ci sono andata con il mio papà, che ha però avuto un incidente quattro mesi dopo ed è venuto a mancare. Calabrese mi ha telefonato e mi ha avvisato che ero stata presa”.

La donna ha spiegato come sua madre non volesse che lei si impegnasse in questo mestiere ma anche come Calabrese sia intervenuto in prima persona per convincere sua madre. “[…] Lui è partito da Milano e ha convinto la mia mamma […]. Mi hanno mandato a ‘Disco per l’Estate’, ho vinto e da quel momento la mia carriera non si è più fermata”.