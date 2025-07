Selvaggia Lucarelli “vipera”: arriva il commento di Zazzaroni

Uno scambio di commenti tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni sta facendo molto discutere. Cosa è successo tra i giudici di Ballando.

Non solo le rivelazioni sull’ex Giuseppe Cruciani. Selvaggia Lucarelli è tornata a far parlare per un curioso scambio di battute con Ivan Zazzaroni, suo collega giudice a Ballando con le Stelle. Il siparietto è avvenuto alcuni giorni fa ma l’attenzione sui messaggi tra i due è diventata molto importante in queste ore. Il motivo? Il termine “vipera” che la penna graffiante ha usato per definirsi.

Selvaggia Lucarelli e il post da “vipera”

Dando uno sguardo attento al profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli è stato possibile osservare un suo post recente relativo alla presentazione dei palinsesti Rai avvenuta alcuni giorni fa. In particolare, oltre alla descrizione delle foto e la didascalia da lei utilizzata, ha fatto parlare uno dei commenti ricevuti che ha visto Ivan Zazzaroni protagonista.

La penna graffiante, accompagnando una sua foto da sola e poi quella dell’intero gruppo di Ballando con le Stelle, ha scritto nel suo post Instagram: “Napoli, 57 gradi percepiti. Neanche una goccia di sudore. Sono ufficialmente una vipera“. Proprio questo ultimo termine ha scatenato una serie di reazioni.

Il commento di Zazzaroni e la risposta

Tra i vari personaggi, amici, fan e colleghi che hanno commentato gli scatti della Lucarelli c’è stato, come detto, anche Zazzaroni. In questo senso, il giornalista e giudice di Ballando ha fatto riferimento al termine “vipera” usato dalla donna. “Il sospetto l’avevamo“, ha scritto l’uomo facendo riferimento appunto al “veleno che sputa” (si fa per dire) la penna graffiante nel dare giudizi verso i concorrenti della trasmissione vincente di Rai 1 che ha vista riconfermata l’intera squadra di giudici con lei, Zazza, Mariotto, Canino e Carolyn Smith oltre ovviamente alla padrona di casa Milly Carlucci al timone e Belli.