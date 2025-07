Tra vita privata e lavoro, Nancy Brilli è stata protagonista di una interessante intervista a tuttotondo con tanto di confessioni inedite.

Aveva fatto parlare per una particolare dichiarazione sulla nonna tempo fa, ora la mitica Nancy Brilli è tornata alla ribalta con una bella intervista al settimanale Gente nella quale ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra vita privata e lavorativa. Non sono mancati spunti molto personali e altri decisamente “scottanti”.

Nancy Brilli e la sua vita attuale

“Sono in vena di cambiamenti e li assecondo“, è questo l’attuale mood di Nancy Brilli raccontato nel corso della sua intervista a tuttotondo con Gente. “[…] Con gli anni ho imparato a volermi bene, ad accettarmi e apprezzarmi. Da ragazza ero ipersensibile, spaventata dalle persone, dal loro giudizio, la mia preoccupazione era quella di piacere a tutti i costi”, ha aggiunto ancora l’attrice.

La Brilli ha raccontato: “Mi guardavo allo specchio e, prima di tutto, mi fissavo sui difetti. […] Ero dura verso me stessa”, ha detto. Ora le cose sono cambiate e da tempo la donna ha “una nuova coscienza” di se stessa.

La confessione sugli uomini

Tra i passaggi più succulenti dell’intervista di cui vi stiamo riportando solo alcuni stralci, la Brilli ha parlato anche di uomini: “Ho spasimanti, sì, ma sono sola. In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza…”, ha detto. Poi anche una precisazione sugli uomini a cui ha sempre detto di no: “Non andrei mai con un uomo impegnato con un’altra”, ha dichiarato l’attrice.

E sull’uomo che vorrebbe al suo fianco: “Un uomo risolto, libero, che tifa per me perché prima è capitato che, dopo un po’, la competizione arrivasse in automatico. Spesso mi è stato chiesto di lasciare il lavoro”, ha concluso la bellissima Nancy.