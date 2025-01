Nancy Brilli si racconta in un’intervista intima: dalla perdita della mamma all’infanzia difficile con la nonna.

Nancy Brilli è una delle attrici più amate del cinema italiano, ma di certo non ha avuto un’infanzia serena. Infatti, in un’intervista al Corriere della Sera ha condiviso dettagli inediti e toccanti della sua vita privata. L’attrice ha raccontato le difficoltà vissute dopo la perdita della madre, avvenuta quando aveva solo 9 anni, e la convivenza con una nonna paterna estremamente severa. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Nancy Brilli: “Mia nonna odiava la mia femminilità”

“Di solito i nonni sono rifugi accoglienti per i nipoti, ma non nel mio caso” ha confessato Nancy.

“Mia nonna frustrava ogni mio entusiasmo e odiava l’idea della femminilità. Arrivò persino a rasarmi i capelli a zero quando frequentavo la prima media“. Questo gesto, vissuto con grande sofferenza, segnò profondamente la sua adolescenza, e ha alimentato le sue insicurezze e la mancanza di autostima.

Nancy Brilli

La perdita della madre e il rigore della nonna hanno avuto un impatto significativo sulla giovane Nancy, e l’hanno spinta a confrontarsi con sentimenti difficili come l’invidia e la rabbia.

“In classe avevo una compagna con capelli lunghi e fluenti, e ogni volta che li accarezzava, sentivo una sofferenza enorme. Mi sentivo inadeguata e diversa” ha rivelato.

L’impegno contro la violenza sulle donne

Questi sentimenti l’hanno portata, all’età di 18 anni, a compiere gesti di autolesionismo. Tuttavia, Nancy è riuscita a trasformare il suo dolore in forza, trovando nella recitazione una via per esprimere se stessa e raggiungere il successo.

Ma oltre a raccontare la sua difficile infanzia, Nancy ha parlato del suo impegno contro la violenza sulle donne. “Una volta sono intervenuta per difendere un’amica picchiata dal marito. Non ci ho visto più e l’ho aggredito, ma alla fine ho preso botte anch’io” ha detto con coraggio l’attrice.