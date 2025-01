Sabrina Salerno annuncia ai fan la sua ultima radioterapia: gli ultimi aggiornamenti sulla sua lotta contro la malattia.

Sabrina Salerno, icona della musica e dello spettacolo italiano, ha condiviso una notizia importante con i suoi fan: il 9 gennaio ha concluso il ciclo di radioterapia iniziato il 9 dicembre. La cantante, che a settembre aveva scoperto un nodulo maligno al seno, si era già sottoposta a un intervento chirurgico per rimuoverlo. Dopo mesi di apprensione e determinazione, Sabrina ha raccontato il suo percorso con sincerità, trasmettendo un messaggio di speranza e forza.

Ma come sta adesso la showgirl? Scopriamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Sabrina Salerno: “Si chiude un cerchio”

Attraverso i suoi profili social, Sabrina Salerno ha aggiornato costantemente i fan sulle terapie seguite per sconfiggere la malattia.

Il 9 gennaio ha annunciato un altro momento importante nel suo percorso di guarigione: l’ultimo giorno di radioterapia. “Si chiude un cerchio” dice Sabrina ai suoi fan.

Su Instagram, Sabrina ha scritto: “È stato un percorso tosto, più psicologico che fisico, ma sono molto felice di come l’ho affrontato. Mi sono aggrappata alla positività dei commenti e al coraggio di chi ha vissuto situazioni simili. Grazie a tutti per il supporto“.

L’ultimo dell’anno aveva pubblicato un post in cui scriveva: “Bye-bye 2024 . Anno faticoso in tutti i sensi, gli ostacoli sono stati tanti, ma non mi sono mai arresa. Ora ho solo voglia di voltare pagina“.

Sabrina Salerno e la forza dello sport durante la terapia

Nonostante le difficoltà del trattamento, Sabrina Salerno non ha mai rinunciato allo sport, un pilastro fondamentale della sua routine.

La cantante ha sottolineato come l’attività fisica l’abbia aiutata a mantenere un equilibrio mentale e a scaricare le tensioni.

“Ogni giorno, la palestra è stata la mia alleata!” ha scritto in un post accompagnato da un video che la ritrae durante un allenamento.