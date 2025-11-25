Pamela Camassa ufficializza il nuovo amore dopo la rottura con Filippo Bisciglia: le foto della vacanza

Dopo l’addio a Filippo Bisciglia, Pamela Camassa mostra su Instagram il nuovo fidanzato Stefano Russo: la romantica vacanza in Turchia.

Dopo la recente rottura con Filippo Bisciglia, la showgirl Pamela Camassa sembra aver voltato definitivamente pagina. Negli ultimi giorni, Pamela è stata protagonista di un viaggio in Turchia, tra Istanbul e Cappadocia, dove si è mostrata felice e spensierata sui social. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram hanno subito catturato l’attenzione dei fan per un particolare: c’è una presenza speciale accanto a lei, qualcuno che finora non era stato ancora ufficializzato.

Il primo avvistamento e l’indizio social

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’uomo che accompagna Pamela Camassa sarebbe Stefano Russo. I due sarebbero stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio, confermando le voci nate già settimane fa. L’incontro galeotto sarebbe avvenuto su un campo da paddle del club romano The Fox, dove la showgirl avrebbe iniziato a frequentare il circolo.

Gli amici di Pamela, secondo il settimanale, avrebbero considerato “un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme”. Nonostante la discrezione, le immagini pubblicate nelle Storie di Instagram e in un post parlano chiaro: Pamela appare serena e affettuosa accanto a Stefano, anche se lui non viene taggato direttamente.

Pamela Camassa e il suo nuovo amore

Pamela Camassa ha deciso di rompere il silenzio e confermare la relazione anche a Gabriele Parpiglia: “Ci stiamo frequentando, si ricomincia con un nuovo capitolo di vita”, avrebbe dichiarato. La vacanza in Turchia sembra dunque il primo passo pubblico di questa nuova storia d’amore, tra momenti romantici e paesaggi mozzafiato.

Con gli scatti condivisi sul suo profilo social, Pamela mostra una felicità ritrovata e una determinazione a vivere pienamente questa nuova fase della sua vita, lasciandosi alle spalle la lunga storia con Filippo Bisciglia, durata 17 anni e conclusasi lo scorso 29 settembre.