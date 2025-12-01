Emma Bonino ricoverata d’urgenza in codice rosso: trasferita in terapia intensiva, come sta

Preoccupazione per Emma Bonino: arrivo in codice rosso al Santo Spirito e trasferimento in terapia intensiva. Atteso il bollettino dei medici.

Nelle ultime ore è nuovamente cresciuta la preoccupazione attorno alle condizioni di salute di Emma Bonino, dopo l’ultimo ricovero dello scorso anno. Le informazioni sono ancora frammentarie e circolano con grande cautela, mentre cresce l’attesa per un bollettino ufficiale dei medici. Intorno a Emma Bonino si è creato un silenzio carico di preoccupazione, mentre fonti vicine alla leader radicale invitano alla prudenza e a evitare conclusioni affrettate. Quel che è certo è che l’ex ministra e dirigente di +Europa è stata soccorsa d’urgenza e affidata immediatamente alle cure dei sanitari del Santo Spirito di Roma.

Il precedente oncologico e l’attesa per il bollettino

La forte apprensione di queste ore è legata anche alla storia clinica di Emma Bonino. Nel 2015 alla leader radicale era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, affrontato con grande determinazione durante anni di cure, controlli e terapie mirate. Un percorso lungo e complicato, concluso nel 2023 con l’annuncio tanto atteso: “le terapie sono finite”, aveva comunicato allora con sollievo.

Proprio per questo, il nuovo ricovero ha riacceso timori e interrogativi, mentre i collaboratori più stretti invitano alla cautela: massima prudenza, almeno fino al bollettino ufficiale. Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione delle condizioni di salute di Emma Bonino e valutare eventuali passi successivi. Intanto, l’affetto e la vicinanza del pubblico e della politica continuano a crescere, in attesa di aggiornamenti certi.

Emma Bonino: nuovo ricovero improvviso

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore, Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito in codice rosso, una condizione che ha imposto una valutazione clinica immediata e molto approfondita. I medici hanno deciso di trasferirla senza attese nel reparto di terapia intensiva, dove è stata sottoposta ai primi accertamenti.

Fonti di +Europa hanno rassicurato sul fatto che la dirigente, 77 anni, “è vigile e segue con lucidità le indicazioni del personale sanitario”, come riporta Novella 2000, mentre tutta l’équipe è al lavoro per definire il quadro clinico e preparare il bollettino che verrà diffuso nella mattinata di oggi.

Le notizie trapelate parlano di una situazione ancora da monitorare con attenzione, ma gestita con tempestività e massima prudenza dai sanitari.