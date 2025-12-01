Il mondo dello spettacolo piange l’ex tennista, attore e conduttore Nicola Pietrangeli, storico ex compagno di Licia Colò.

Nicola Pietrangeli, il celebre volto tv considerato uno dei migliori ex tennisti italiani di tutti i tempi, è scomparso. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli stanno dedicando i loro messaggi d’affetto e di cordoglio attraverso i social e in molti stanno ricordando alcuni degli incredibili successi da lui ottenuti durante la sua carriera nel mondo sportivo.

Nicola Pietrangeli è morto: la sua carriera e la vita privata

Nicola Pietrangeli, nato a Tunisi l’11 settembre 1933, è scomparso in queste ore. Nel corso della sua carriera aveva conquistato innumerevoli vittorie come tennista e, a seguire, si era fatto conoscere e apprezzare anche come attore e conduttore tv.

Per quanto riguarda la vita privata, era stato sposato con l’indossatrice Susanna Artero, con la quale aveva avuto i tre figli Marco, Giorgio e Filippo. A seguire era stato legato alla conduttrice tv Licia Colò e, durante l’estate 2023, aveva ammesso di essere ancora innamorato di lei.

La storia con Licia Colò

In seguito a un’importante storia d’amore, Nicola Pietrangeli e Licia Colò si sono separati e lei ha sposato Alessandro Antonino, padre di sua figlia Liala. In seguito alla separazione tra i due, Pietrangeli ha ammesso di aver riallacciato i rapporti con la conduttrice e ha confessato a Oggi:

“La nostra storia è durata sette anni. E non ho mai capito perché sia finita. Di recente ci siamo riavvicinati. Adesso è single. Le ho mandato personalmente l’invito alla mia festa, su WhatsApp. Ha scritto subito “Sìììì”, con faccine e cuoricini. Una parte di me spera ancora che torneremo assieme. Non ho paura di rimanere con me. È che ho voglia di Licia”. I due sono stati legati ufficialmente come coppia dal 1987 al 1994.

Licia Colò ha visto l’ex solo cinque giorni fa. “Stava molto male, ma continuava a fare battute, lamentandosi di essere ‘stanco di essere stanco’“, ha raccontato all’Adnkronos.