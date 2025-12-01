Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sognano il secondo figlio: la rivelazione a sorpresa

A un mese dalla nascita di Clara Isabel, Cecilia e Ignazio parlano già di un altro bambino. La coppia svela il loro progetto di famiglia “in tempi rapidi”.

In queste ore la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tornata al centro dell’attenzione con una confessione che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. I due, freschi di una maternità che hanno atteso a lungo e vissuto con grande emozione, hanno raccontato a Verissimo come siano cambiate le loro vite dopo l’arrivo della piccola Clara Isabel. Ma non è tutto: durante la conversazione, tra ricordi dolci, commozione e nuovi equilibri familiari, è emerso anche un dettaglio inatteso che riguarda il loro futuro più immediato. Un progetto che potrebbe concretizzarsi molto prima del previsto.

Il racconto della maternità tanto attesa

Nel salotto di Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ripercorso la strada lunga e complicata che li ha portati a diventare genitori. Clara Isabel, infatti, è arrivata dopo cinque anni di tentativi naturali e un percorso di fecondazione assistita: “Come tutte le cose belle si è fatta attendere e desiderare molto. Le difficoltà sono state soddisfatte dal suo arrivo che è stato qualcosa di travolgente”, ha raccontato Moser.

Cecilia si è mostrata visibilmente emozionata ricordando i mesi precedenti alla nascita: “Ho temuto tante volte che non arrivasse questo momento”, ha ammesso con la voce rotta. Oggi però la piccola è al centro di una ritrovata serenità familiare, tanto che anche il rapporto con la sorella Belén Rodriguez si è ricucito: “Abbiamo fatto pace… Casa mia è il punto d’incontro della famiglia”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pensano già al secondo figlio

Il momento più sorprendente dell’intervista è arrivato quando si è parlato di un possibile secondo figlio. A meno di due mesi dalla nascita di Clarita, i due non solo non escludono l’idea… ma sembrano già averci pensato seriamente. Cecilia, che sogna una famiglia con tre bambini, ha ammesso: “Se ci penso, al parto direi subito di sì. Alla gravidanza insomma… un po’ lunga, anche se è stata una bellissima gravidanza”.

Ignazio, invece, appare molto più deciso: “Secondo me va fatto in tempi rapidi. Il tempo di riprendersi un attimo poi…”. La sua idea è chiara: evitare troppi anni di differenza tra i figli. Cecilia però, con dolcezza, mette un freno: “Ho bisogno di dare le giuste attenzioni a ognuno, quindi se lo facciamo subito subito, poi povera Clarita…”.