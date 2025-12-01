Paura al Grande Fratello: Mattia Scudieri si infortuna durante un gioco in giardino e lascia temporaneamente la Casa. Il video dell’incidente ha fatto il giro dei social, come sta.

A ridosso della diretta del lunedì del Grande Fratello, il concorrente Mattia Scuderi ha improvvisamente lasciato la Casa, facendo scattare interrogativi, ipotesi e un’ondata di preoccupazione tra i fan. Le prime comunicazioni ufficiali sono state vaghe, mentre online hanno iniziato a circolare immagini e testimonianze che hanno lasciato intuire uno scenario ben più complesso di un semplice allontanamento momentaneo. E nelle ultime ore è arrivata la conferma: a rendere necessario l’uscita improvvisa è stato un incidente che ha fatto tremare tutti…

Il mistero sull’uscita di Mattia: cosa è successo

Il Grande Fratello, con una nota stringata, ha parlato solo di “motivi personali”, senza aggiungere ulteriori dettagli. Ma i fan più attenti non si sono fermati: sui social sono comparsi video e segnalazioni che hanno iniziato a ricostruire quanto avvenuto.

Come trapelato dai filmati, tutto sarebbe successo durante un momento di gioco in giardino. Alcuni concorrenti stavano improvvisando una partita di pallavolo quando, dopo un salto, Mattia sarebbe caduto rovinosamente a terra, accusando un forte dolore alla caviglia. La regia avrebbe subito staccato l’inquadratura, lasciando così il pubblico nel dubbio.

Poco dopo, il comunicato ufficiale del programma ha confermato l’assenza del concorrente: “Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”. Un messaggio che, lungi dal placare la curiosità, ha alimentato ulteriori perplessità.

Grande Fratello: il video dell’incidente

Solo nelle ore successive, grazie a un video circolato su X, la dinamica è diventata chiara: si vede Mattia Scudieri cadere durante la partita e, visibilmente dolorante, stringersi la caviglia mentre dice ai compagni: “Si è rotta, ho sentito fare crac”.

Da quel momento il concorrente sarebbe stato portato fuori dalla Casa per accertamenti medici, rientrando solo in tarda serata con caviglia e piede fasciati e aiutandosi con le stampelle. Una volta tornato a Cinecittà, è stato accolto con grande affetto dagli altri inquilini.

I medici – come spiegato al rientro – hanno ritenuto che Mattia potesse continuare il gioco, seppur restando a riposo nelle prossime ore. Un rientro che ha rassicurato i fan, pur lasciando aperti molti dubbi su come la sua permanenza potrà proseguire nelle prossime puntate.