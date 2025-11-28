Simona Ventura nella bufera: le rivelazioni dell’opinionista Ascanio Pacelli scuotono il Grande Fratello e sollevano dubbi.

Il Grande Fratello targato Simona Ventura non sta vivendo una stagione particolarmente fortunata sul fronte degli ascolti. Ma a far discutere ora non sono solo i numeri del programma, bensì una rivelazione scioccante che rischia di compromettere ulteriormente la credibilità dello show. In un video pubblicato su Instagram, l’influencer Giusy Palombo ha riportato un retroscena svelato da Ascanio Pacelli, uno degli opinionisti della trasmissione.

Il ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello

La scelta di Simona Ventura come conduttrice del Grande Fratello aveva segnato un momento di svolta per il reality, ma le aspettative non sembrano essere state rispettate. Dopo “gli ascolti disastrosi“, come ricorda l’influencer Giusy Palombo, la produzione ha tentato di correre ai ripari richiamando Sonia Bruganelli, storica opinionista del programma.

Il suo ritorno ha però generato tensioni. “Sembra ad alcuni degli spettatori che abbia la meglio, che quindi riesca a parlare molto di più e che la padrona di casa, Simona Ventura, conceda molto più spazio a lei rispetto agli altri tre“, afferma riferendosi agli opinionisti ufficiali di questa edizione, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

La rivelazione di Ascanio Pacelli mette nei guai Simona Ventura

Il colpo di scena arriva dalle parole di Ascanio Pacelli, che durante una diretta ha ammesso: “E’ stata per me una doccia gelata. Ascanio ha rivelato che c’è un’autrice bravissima, che fa parte della squadra del Grande Fratello, che durante la settimana, quindi prima della messa in onda del lunedì, gli aiuta a preparare gli interventi“. Un’affermazione che ha lasciato di stucco l’influencer Giusy Palombo: “Scordiamoci gente del popolo, scordiamoci gente verace, scordiamoci gente spontanea“.

Secondo l’influencer, l’atmosfera in studio appare “forzata“, priva di quella genuinità che il pubblico si aspetta da un reality. “Come si può instaurare un dibattito in diretta con degli interventi che sono già preparati“, commenta. E proprio Simona Ventura, che dovrebbe garantire l’equilibrio e l’autenticità del confronto, finisce così al centro delle critiche dopo il ‘tradimento’ del suo opinionista. “Che figuraccia“, commentano diversi utenti sui social