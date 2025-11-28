“Se ti vesti così…”: attacco durissimo contro Elodie, le scintille in diretta TV

Il gesto di Elodie contro un fotografo durante il suo concerto a Messina accende la polemica. Lory Del Santo interviene in TV con parole che fanno discutere.

Dopo il “cellulare-gate” che ha coinvolto Elodie durante il suo live a Messina, il dibattito non accenna a spegnersi. Il gesto con cui la cantante ha allontanato un fotografo troppo vicino ha suscitato reazioni contrastanti, e il caso ha trovato ulteriore eco televisiva nella trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo. È qui che Lory Del Santo ha espresso che sta facendo discutere.

Il gesto di Elodie durante il concerto e le reazioni

Durante l’esibizione di Black Nirvana al concerto di Messina, Elodie ha notato che il giornalista Antonio Caffo la stava riprendendo troppo da vicino e da un’angolazione scomoda. Dopo aver provato a fargli segno con lo sguardo di allontanarsi, la cantante ha reagito spostandogli il telefono e schizzandogli addosso dell’acqua. Il video, diventato virale, ha immediatamente sollevato reazioni sui social e nei media.

Il giornalista coinvolto ha poi dichiarato di essere stato autorizzato dallo staff della cantante a filmare da quella posizione.

Le parole di Lory Del Santo a La Volta Buona dividono lo studio

Nel corso della puntata de La Volta Buona, molte ospiti, tra cui Clizia Incorvaia e Patrizia Rossetti, hanno difeso Elodie. Tuttavia, a sorprendere è stato l’intervento di Lory Del Santo, che si è detta in disaccordo con la posizione comune espressa in studio.

Le sue parole hanno avuto un impatto immediato: “Se tu vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi sapere che ti fotografano in quel modo, vacci vestita leggermente diversa e non ti preoccupi“. E ha aggiunto: “Lei è audace e allora lo sia fino in fondo“.

A risponderle prontamente è stata la conduttrice Caterina Balivo, che non ha nascosto il suo disappunto: “Non mi aspettavo questa tua dichiarazione”. Ha poi ricordato che anche nella fotografia esistono delle regole di rispetto, sottolineando: “Tuo figlio è un fotografo, sai benissimo che ci sono modi e modi di fare le foto, se la fai frontale o da sotto cambia molto“.