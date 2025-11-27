“Non sono un fan invadente”: Elodie furiosa sul palco, chi c’è dietro il video ravvicinato

Un video scatena la polemica: Elodie si infuria sul palco per una ripresa troppo ravvicinata, ma il protagonista non era un fan. Ecco cosa è successo davvero al concerto.

Negli ultimi giorni, durante una tappa del tour di Elodie è accaduto un episodio che ha generato grandi discussioni, critiche e molte domande. Un video circolato sui social mostra la cantante reagire con decisione contro un telefono troppo vicino al palco, e le immagini hanno rapidamente acceso fatto il giro del web. Solo successivamente è emerso che la persona coinvolta non era un fan qualunque, ma qualcuno che in quel momento stava lavorando. E adesso arrivano chiarimenti importanti.

Elodie e il live al Palarescifina di Messina

Tutto è accaduto durante il concerto di lunedì sera al Palarescifina di Messina, mentre Elodie stava interpretando Black Nirvana. Dal sottopalco, due persone stavano riprendendo da molto vicino. La cantante, senza interrompere lo show, ha allontanato con un gesto deciso uno dei telefoni, lasciando il pubblico diviso tra stupore e approvazione. Il video, finito immediatamente online, ha scatenato reazioni contrastanti: c’è chi ha parlato di mancanza di rispetto e chi, al contrario, ha difeso la reazione dell’artista.

Uno dei presenti era il giornalista Antonio Caffo, fotoreporter accreditato per MessinaToday, che ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti dopo essere stato duramente attaccato. “Sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato”, spiega Caffo, che era lì con circa una decina di colleghi.

Il chiarimento del cronista: ecco cosa è successo davvero

Nel suo racconto, Caffo sostiene di aver semplicemente rispettato le regole dell’organizzazione. “A poca distanza dal palco, non sopra, ho iniziato a scattare foto e video come mi è stato concesso fino al quarto brano, e lei, come se fossi un fan di passaggio anche troppo invadente, ha pensato bene di colpire il mio cellulare”, dichiara nel suo editoriale.

Il video, che nelle ultime ore ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni, ha contribuito ad alimentare la polemica online. Caffo, però, mantiene toni distesi e precisa di non voler alimentare ulteriori tensioni: “Non ho nulla contro Elodie e la sua arte fatta di provocazione che non giudico e che anzi rispetto”.

Dalle parole del cronista, emerge anche un piccolo retroscena: “il mio telefonino per fortuna non si è rotto”. Elodie, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, mentre il web continua a discutere su cosa sia davvero successo sotto quel palco.