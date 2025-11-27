“Mi hanno chiesto le lastre”: bufera su Francesca Fialdini a Ballando, ecco chi dubita di lei

Francesca Fialdini rivela un retroscena inaspettato a Ballando: qualcuno avrebbe chiesto di vedere le sue lastre. Spuntano i nomi dei vip scettici che dubitano del suo infortunio.

In questi giorni il clima dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembra essersi fatto ancora più rovente. All’apparenza tutto procede come sempre, tra prove, sorrisi e tensioni di gara, ma un retroscena emerso nell’ultima puntata di Ballando Segreto ha cambiato il quadro. Francesca Fialdini, ferma a causa di un infortunio, ha raccontato un episodio che ha lasciato il pubblico senza parole: qualcuno, tra i concorrenti, avrebbe addirittura messo in dubbio la veridicità delle sue costole rotte. E da lì, una catena di sospetti. Ma cosa sta succedendo adesso?

L’accusa di Francesca Fialdini

Tutto nasce dalla diretta in cui la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera ha spiegato cosa sarebbe realmente accaduto. Un gesto, a suo dire, sorprendente e piuttosto amaro. Secondo il racconto di Francesca Fialdini, infatti, una collega in gara avrebbe ipotizzato che il suo ritiro non fosse dovuto a un incidente, ma a una strategia per riposarsi e rientrare più forte al momento del ripescaggio.

Un sospetto alimentato dal precedente di Luisella Costamagna e che avrebbe portato la concorrente a mandare un altro vip a “verificare”. Fialdini, visibilmente colpita, ha dichiarato:

“Arrivare a chiedermi le lastre l’ho trovato personalmente cheap. Se siete così ossessionati per una coppa vuol dire che state perdendo di vista tutto il resto”.

FanPage ha inoltre confermato che l’uomo incaricato di avanzare la richiesta sarebbe a sua volta un concorrente, confermando che i protagonisti della vicenda sarebbero due.

Spuntano i nomi: chi non avrebbe creduto all’infortunio

Sempre FanPage ha lanciato una successiva indiscrezione, che andrebbe a identificare i due vip coinvolti nel caso. Secondo la testata, la concorrente che avrebbe dubitato delle costole rotte di Francesca Fialdini sarebbe Martina Colombari, mentre il “mandante” incaricato di chiederle le lastre sarebbe Fabio Fognini.

La conduttrice ha rilanciato la sua versione, spiegando di essere rimasta spiazzata dal comportamento dei colleghi: “Hanno dubitato delle costole rotte dicendo che non poteva essere vero… Mi hanno detto ‘voglio vedere le lastre’. Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, che è un mandante… È un killer ingenuo che fa tenerezza”.