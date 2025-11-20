Francesca Fialdini, aggiornamenti dopo l’infortunio: come sta e il possibile ritorno a Ballando

Francesca Fialdini aggiorna i fan dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle: fisioterapia, antidolorifici e speranza nel ripescaggio. Ecco cosa ha rivelato.

Dopo l’improvviso ritiro di Francesca Fialdini, avvenuto in diretta a Ballando con le Stelle a causa di un infortunio più serio del previsto, si sono moltiplicate domande, dubbi e speranze. La conduttrice è sempre stata tra le più amate di questa edizione e la sua uscita di scena ha lasciato un vuoto difficile da metabolizzare. Ora, però, arrivano finalmente aggiornamenti importanti: a parlare con la lucidità e la determinazione che da sempre la contraddistinguono è stata la stessa Fialdini, che ha svelato come sta.

Francesca Fialdini racconta l’infortunio

La decisione di Francesca Fialdini di lasciare momentaneamente lo show di Rai1 ha colpito tutti nel profondo. Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la conduttrice aveva spiegato in diretta cosa fosse successo davvero, svelando un quadro clinico più complesso di quanto ipotizzato inizialmente.

“Ci tengo moltissimo a mostrare a coloro che ci hanno sostenuti che il piede piano piano ce la stava facendo. Questo percorso è sorprendente, dall’inizio. La sfiga ci ha presi di mira in queste settimane. Ho tre costole fratturate e soprattutto la frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Il medico è stato molto chiaro”, aveva spiegato.

Nonostante le sue parole, era rimasto però uno spiraglio di speranza nelle mani di Milly Carlucci: se Francesca dovesse recuperare in tempo, potrà tentare il ripescaggio e rientrare in gara.

Come sta oggi

A chiarire la situazione è stata la stessa Francesca Fialdini durante Ballando Segreto, dove ha finalmente aggiornato tutti sulle sue condizioni. Una routine medica rigorosa, che rivela quanto la conduttrice sia determinata a non lasciare nulla di intentato: “La mattina, tutte le mattine faccio la fisioterapia, magnetoterapia, sto lì, un’ora dentro al tubo. Chiaramente io sto prendendo tante medicine e tanti antidolorifici”.

Poi la promessa, quella che i fan speravano di sentire: Francesca farà di tutto per tornare in pista in vista del ripescaggio. Il suo obiettivo è chiaro, e l’affetto del pubblico sembra darle la carica necessaria per non mollare. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se potremo rivederla sul palco di Ballando con le Stelle in vista di un rientro che, se dovesse avvenire, avrebbe il sapore di una vera rinascita televisiva.