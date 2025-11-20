Massimiliano Ossini, incalzato da Caterina Balivo su una crisi con la sua compagna: rivela il suo segreto

A “La Volta Buona” Caterina Balivo chiede a Massimiliano Ossini se nella sua relazione ci sia mai stata una crisi: lui risponde e rivela il vero segreto.

Mentre Marina Di Guardo sbotta sul lato oscuro della “fama” della figlia Chiara Ferragni, a “La Volta Buona” del 20 novembre 2025 Massimiliano Ossini si mette a nudo con sincerità, parlando non solo della sua carriera ma anche della sua vita privata. Ospite di Caterina Balivo, il conduttore ha presentato il suo libro “Oltre i Limiti”, condividendo il segreto della sua relazione con Laura Gabrielli.

Massimiliano Ossini ospite a “La Volta Buona”: il rapporto con i figli

Durante l’intervista, Massimiliano Ossini ha ricordato il momento in cui è diventato padre per la prima volta, a soli 24 anni. Un passo importante nella sua vita, affrontato insieme alla compagna Laura Gabrielli, madre dei suoi tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni.

“Siamo stati coraggiosi, io dico che ci vuole anche incoscienza nelle cose perché altrimenti ti blocchi, ti fermi“, ha detto, sottolineando quanto quella scelta lo abbia reso felice. Inoltre, ha espresso una visione positiva sulla possibilità che anche i suoi figli diventino genitori in giovane età.

Un pensiero legato al valore dell’energia e della vitalità nel vivere il rapporto genitori-figli: “Hai la possibilità di avere intanto un’energia, una potenza. Io oggi mi ritrovo a stare con i miei figli e anche con i fidanzati delle mie figlie, esperienze uniche pazzesche“.

La sua relazione con Laura Gabrielli

Parlando della sua relazione con Laura Gabrielli, il conduttore ha risposto alla domanda di Caterina Balivo su eventuali momenti di crisi. Con sincerità, Massimiliano Ossini ha ammesso: “Qualche volta penso ma chissà fino a quando andrò avanti, fino ai 50 anni? Siamo quasi arrivati, ne ho 47“.

Il conduttore ha poi rivelato quello che per lui è uno dei segreti di un rapporto duraturo: il rispetto degli spazi personali. “Credo che il segreto dei rapporti sia, non dico vedersi poco, però il fatto di avere ognuno i suoi spazi. Perché poi quando ritorni, quando ti rivedi…“, ha affermato, lasciando intendere quanto sia importante il giusto equilibrio.