Milly Carlucci, il pranzo con la “rivale” Maria De Filippi: il retroscena sulla sfida Rai-Mediaset

Milly Carlucci rivela al settimanale “Gente” un retroscena inedito sul rapporto con Maria De Filippi: un pranzo lontano dai riflettori.

Nel mondo della televisione, certi incontri sembrano quasi impossibili. Due donne simbolo di reti concorrenti, due volti amatissimi dal pubblico, con programmi di punta che spesso vanno in onda nello stesso periodo. È facile pensare a una rivalità, magari taciuta ma reale. E invece, Milly Carlucci sorprende tutti e racconta qualcosa che nessuno si aspettava: un pranzo con Maria De Filippi.

Milly Carlucci e la vera sfida a Ballando con le Stelle

Nell’intervista a Gente, Milly Carlucci ha spostato l’attenzione dalla sua sfida di ascolti con Mediaset alla vera “gara” in corso: quella interna a Ballando con le Stelle.

“Sono entrambi competitivi e sono vogliosi di arrivare prima degli altri: hanno grande caparbietà ma anche lealtà“, ha detto riferendosi a Fabio Fognini e Filippo Magnini, due concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Ha poi aggiunto una battuta sul tennista: “Fognini ama dire che è amico di tutti ma che ci tiene ad arrivare primo“.

Il pranzo con Maria De Filippi

Tralasciando Ballando con le Stelle, il cuore dell’intervista a Gente è stato il rapporto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: “Non esiste nessuna competizione tra noi, entrambe giochiamo per due squadre diverse, Rai e Mediaset, che si sfidano non solo sugli ascolti ma anche sulla capacità di attrazione pubblicitaria che i nostri programmi hanno per le aziende“, ha dichiarato. A sorpresa, ha poi aggiunto: “Inoltre, nessuno sa che siamo anche uscite a pranzo assieme“.

Infine, ha concluso: “Se io vivessi questo programma come una corsa podistica avrei sbagliato tutto. Tra Maria De Filippi e me c’è il riconoscimento professionale reciproco del grande lavoro che facciamo. E questo porta a una sincera stima“.

Ecco, a seguire, un post pubblicato su Instagram della conduttrice durante l’ultima puntata di Ballando: