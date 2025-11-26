Emma Marrone spiazza: la foto con Alessandra Amoroso commuove i fan

Uno storia su Instagram condivisa da Emma Marrone tocca il cuore: protagonista di una scena dolcissima con Alessandra Amoroso.

Dopo aver incantato in duetto con Elisa, Emma Marrone torna al centro dell’attenzione, ma stavolta non per la sua musica. A commuovere il web è infatti una foto particolarmente significativa che la cantante ha condiviso sui social. Nell’immagine appare insieme alla collega e grande amica Alessandra Amoroso. Ecco cosa ha pubblicato.

Emma Marrone, il ritorno con “Brutta Storia” e annuncia due attesissimi concerti nel 2026

Parallelamente a questo momento di grande affetto con Alessandra Amoroso, come riportato da Novella 2000, la cantante è tornata anche sulla scena musicale. Il suo nuovo singolo “Brutta Storia” è uscito di recente e anticipa ufficialmente il suo prossimo progetto discografico, atteso nei mesi a venire. Anche se la data d’uscita dell’album non è stata ancora rivelata, l’attesa di tutti cresce giorno dopo giorno.

Emma Marrone ha inoltre annunciato due concerti evento per l’estate 2026, che si terranno negli Ippodromi di Milano e Roma. I biglietti sono già molto richiesti e l’entusiasmo dei fan è alle stelle.

La foto speciale con Alessandra Amoroso e la piccola Penny

La foto, aggiunge il sito Novella 2000, diffusa da Emma Marrone sulle sue storie Instagram mostra un momento tenero e significativo: nello scatto si nota Alessandra Amoroso sorridente. A colpire è anche la didascalia scelta dalla cantante per accompagnare l’immagine: “La pezza + la pezzettina di cuore“.

Con questo soprannome “pezzettina” si riferisce alla piccola Penny, la figlia della grande amica e collega, venuta al mondo lo scorso settembre. L’immagine ha immediatamente suscitato emozione tra i fan, che hanno inondato i social di commenti commossi e parole di affetto. Un gesto che ha mostrato ancora una volta la naturalezza con cui Emma riesce a comunicare, condividendo momenti autentici della sua vita.