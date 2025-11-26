Elisabetta Canalis imbarazzata in TV: la domanda di Antonella Clerici la mette in difficoltà

Momento imbarazzante a “È sempre Mezzogiorno”: Antonella Clerici sorprende Elisabetta Canalis con una domanda sull’amore.

Diventata scrittrice con il libro “Una zampa sul cuore”, Elisabetta Canalis è stata ospite nel salotto di “È sempre Mezzogiorno”, dove ha parlato con entusiasmo del suo impegno per gli animali. Ma durante l’intervista, un’improvvisa domanda di Antonella Clerici ha generato un momento di imbarazzo in diretta TV.

Elisabetta Canalis, la domanda imbarazzante di Antonella Clerici sull’amore

Nel corso della conversazione a “È sempre Mezzogiorno”, come riportato da Gossip.it, Antonella Clerici ha cercato di mantenere un tono leggero e confidenziale, ma una sua frase ha colto Elisabetta Canalis alla sprovvista. Parlando del legame tra la showgirl e gli animali, la conduttrice ha chiesto, quasi involontariamente: “Immagino che anche tu hai un amore…“. Una domanda che ha subito fatto cambiare espressione all’ospite, evidentemente colta di sorpresa.

Inoltre, l’ex Velina e scrittrice del libro “Una zampa sul cuore” ha risposto soltanto con un eloquente “Antonella…“, senza aggiungere altro. La Clerici, consapevole di aver sfiorato un argomento personale, si è subito corretta e ha voluto tranquillizzarla: “Mai farei nomi, mi conosci, mai ti farei degli agguati“.

La conferma di Elisabetta Canalis sulla vita privata

Per riportare l’intervista a “È sempre Mezzogiorno” su binari più neutri, aggiunge Gossip.it, la conduttrice Antonella Clerici ha quindi riformulato la domanda in modo più generico: “Sei felice?“. Elisabetta Canalis, con un sorriso, ha replicato con decisione: “Molto, davvero molto“.

Il gossip da tempo la vede legata all’ex rugbista Alvise Rigo, con cui sarebbe stata paparazzata e che, secondo le voci, sarebbe stato anche a Los Angeles da lei. Tuttavia, durante la promozione del suo libro “Una zampa sul cuore”, l’ex Velina sceglie di non confermare direttamente e mantiene il massimo riserbo. Il breve momento di imbarazzo con la Clerici, però, non è passato inosservato.