Totti-Blasi, Maria Teresa Ruta durissima: “C’è un odio vero, una grande cattiveria”

A La Volta Buona, la conduttrice Maria Teresa Ruta interviene sul divorzio Totti-Blasi e il caso della figlia Isabel.

Nella puntata del 26 novembre 2025 di La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, si è tornati a parlare della delicata vicenda che ha coinvolto Francesco Totti e Ilary Blasi, con al centro la loro figlia Isabel. L’episodio ha offerto lo spunto per un confronto acceso tra gli ospiti. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stata Maria Teresa Ruta, che con una dichiarazione netta ha spaccato l’opinione in studio.

Caso Totti-Blasi: il commento di Maria Teresa Ruta

Intervenuta durante il dibattito a La Volta Buona, Maria Teresa Ruta ha voluto allontanarsi dalle polemiche personali tra gli ex coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi per riportare l’attenzione sull’educazione dei figli.

La conduttrice ha richiamato una frase di Ornella Vanoni: “Ornella Vanoni prima diceva ‘volersi bene anche quando è finita’, queste sono le parole importanti. Qui c’è un odio vero, c’è una grande cattiveria“. Poi, incalzata da Caterina Balivo, ha fatto un’affermazione destinata a far discutere: “Io i miei figli li ho sempre lasciati ad una certa età a casa da soli“.

La Balivo ha chiesto: “A 7 anni?“, ed ha confermato senza esitazione: “Sì, 7-8 anni“. Parole che hanno sorpreso gli altri presenti in studio. In particolare, Sophie Codegoni si è mostrata in disaccordo con questa visione, ma la conduttrice ha difeso la sua posizione ribadendo: “Dipende da come li hai cresciuti“.

Caterina Balivo rincara la dose contro Totti

Caterina Balivo ha voluto però riportare l’attenzione sul caso concreto della piccola Isabel, figlia di Totti e Ilary Blasi, che secondo quanto emerso non si trovava con il padre, ma in casa con altri due minori.

“Però scusate, da mamma vi dico che in questo caso, al di là delle cose personali, c’è una figlia lasciata al padre e non stava con il padre. Era in una casa con altri due minori, è un dato di fatto“, ha concluso.