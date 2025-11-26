Enrico Ruggeri, brutta notizia: “Dovrò operarmi alla gola”

Enrico Ruggeri annuncia un’operazione alla gola e lo stop agli impegni natalizi. Intanto conferma la terza stagione del suo programma in TV.

Non solo la replica di Belen al video virale, nella giornata di oggi a far parlare è anche Enrico Ruggeri, che ha condiviso con il pubblico importanti aggiornamenti legati alla sua salute. Il cantautore, infatti, ha annunciato tramite i suoi canali social che dovrà sottoporsi a un’operazione alla gola, motivo per cui sarà costretto a rimandare alcuni impegni previsti per il periodo natalizio.

Enrico Ruggeri torna in TV con “Gli occhi del musicista”

Enrico Ruggeri sta completando le registrazioni della nuova edizione del programma televisivo Gli occhi del musicista, giunto alla sua terza stagione. Il titolo prende spunto dall’omonimo album pubblicato dal cantautore nel 2003.

Nella trasmissione, che co-conduce con Flora Canto, Ruggeri guida gli spettatori “in un viaggio musicale che si snoda seguendo il filo di un tema chiave che racchiude volti, canzoni, storie, aneddoti e curiosità“.

Il format ha offerto spazio a molti artisti, anche emergenti, permettendo loro di esibirsi. A confermare la prossima messa in onda della terza edizione è stato lo stesso catante, che ha scritto sui social: “Una buona notizia e una meno buona. Come avrete già intuito la terza edizione de GLI OCCHI DEL MUSICISTA è già in cantiere, nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa nella quale annunceremo le novità (molte) e tutti i dettagli“.

L’annuncio dell’operazione alla gola

Con tono schietto, Enrico Ruggeri ha poi comunicato la parte più delicata del suo messaggio: una nuova operazione alla gola. Il cantautore ha spiegato che, al termine delle registrazioni del programma, dovrà sottoporsi a una microlaringoscopia operativa in anestesia generale per rimuovere un polipo che lo affligge da oltre un anno.

“Il rovescio della medaglia è che appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale. Sarà un Natale…silenzioso…”, ha scritto. Ha inoltre aggiunto: “Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati. La vita è così, dà e toglie in continuazione“.