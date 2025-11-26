Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la sua ultima apparizione a Vanity Fair Stories e racconta come si sta curando, svelando i dettagli del momento di fragilità che ha preoccupato i fan.

Negli ultimi giorni ha spopolato sul web un video, con protagonista Belen Rodriguez, che ha fatto preoccupare per le sue condizioni di salute. Dopo l’intervista a Vanity Fair Stories che l’ha vista protagonista, molti fan e follower avevano espresso apprensione: la showgirl appariva confusa, quasi distante, e i rumors si erano moltiplicati. Ma Belen non ha voluto lasciare spazio a interpretazioni sbagliate ed ha deciso di parlare apertamente, senza filtri, per raccontare cosa le è realmente accaduto e chiarire i suoi attimi di fragilità.

Il lato fragile della showgirl

Belen Rodriguez non intende più nascondere il peso della sua esposizione pubblica: “È difficile accettare riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro”. Nonostante ciò, Belen rimane determinata: “Mi dispiace però ci sto lavorando, mi curo, lavoro tanto con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare perché altrimenti diventa veramente complicato”.

La showgirl argentina ha parlato apertamente di salute mentale nel suo intervento chiarificatore. Un gesto coraggioso che permette a chi la segue di comprendere che anche chi sembra sempre perfetto può attraversare momenti difficili. Ma cosa è successo davvero nel suo intervento di due giorni fa?

La confessione di Belen Rodriguez

“Volevo fare chiarezza su quello che è successo due giorni fa sul palco di Vanity Fair Stories”, esordisce così Belen Rodriguez, visibilmente emozionata e in tuta grigia che tanto ricorda Chiara Ferragni, con i capelli raccolti.

La showgirl spiega che il giorno dell’intervista è stata colta da un attacco di panico intenso mentre era sola: “Non ho fatto mai segreto, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho passato a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l’altro. E io posso garantire che non è vita”.

Per cercare di stare meglio, racconta, ha assunto diversi calmanti: “…quindi ne ho preso un altro e poi ne ho preso un altro. Ovviamente il risultato è stato un un rinc*glionimento importante. Non è stato bello per me rivelarmi così”, ha ammesso, confermando un momento di fragilità, che Belen ha scelto di condividere per onestà con chi la segue.