Belen Rodriguez preoccupa: Parpiglia racconta le sue condizioni “non proprio ottimali” durante un evento. Ecco cosa è successo.

Negli ultimi tempi, il nome di Belen Rodriguez è tornato al centro dell’attenzione della cronaca rosa per una serie di vicende personali e familiari. Dopo le recenti notizie sullo scontro con la sorella Cecilia, un nuovo episodio solleva preoccupazione: le condizioni in cui la showgirl si è presentata durante un evento pubblico. A riportare il retroscena è Gabriele Parpiglia, giornalista che ha condiviso i dettagli dell’episodio nella sua newsletter.

Un’estate turbolenta per Belen Rodriguez

Il presunto malessere mostrato da Belen Rodriguez in pubblico sembra inserirsi in un quadro più ampio di tensioni vissute dalla showgirl negli ultimi mesi. Con la sorella Cecilia, diventata mamma da poco, i rapporti si erano interrotti per tutta la durata della gravidanza. Le due si sarebbero riavvicinate solo poco prima della nascita della bambina, ma nessuna delle due ha mai chiarito pubblicamente i motivi.

A questa frattura familiare si aggiungono episodi che hanno attirato l’attenzione durante l’estate, come una lite con un benzinaio a Porto Cervo e un alterco in discoteca a giugno. Anche le sue dichiarazioni sugli ex fidanzati, in particolare Stefano De Martino, hanno fatto discutere più volte.

Le sue condizioni preoccupanti durante un evento: la testimonianza di Parpiglia

Secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia e riportato da Today, Belen Rodriguez avrebbe partecipato a un evento “in condizioni non proprio ottimali“. Il racconto, diffuso tramite la newsletter del giornalista, svela che la showgirl avrebbe avuto bisogno dell’intervento del presentatore per riuscire a salire sul palco: “Il presentatore è dovuto andare a prendere la showgirl per mano e poi l’ha fatta accomodare sul palco“.

Parpiglia aggiunge che, anche dopo essersi seduta, la situazione non è migliorata: “La Rodriguez era visibilmente affaticata mentre raccontava per l’ennesima volta che ha menato tutti i suoi fidanzati“. Un dettaglio che non è passato inosservato al pubblico presente e che ha riacceso l’attenzione sullo stato psico-fisico della conduttrice.