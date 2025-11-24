Andrea Zelletta condivide la sua esperienza con il trapianto di capelli, spiegando le motivazioni dietro la scelta e mostrando i risultati dell’intervento.

Mentre le voci sulla gravidanza bis di Natalia Paragoni diventano sempre più insistenti, Andrea Zelletta sceglie di rompere il silenzio sui social per raccontare un momento personale: il trapianto di capelli. Il 32enne ha deciso di condividere con i suoi follower ogni dettaglio dell’intervento, motivando la decisione.

Andrea Zelletta mostra il risultato del trapianto di capelli

Andrea Zelletta, legato da sei anni e mezzo a Natalia Paragoni, conosciuta nel 2019 a Uomini e Donne e padre della piccola Ginevra nata il 20 luglio 2023, ha spiegato ai suoi follower il motivo del trapianto di capelli.

“Era una cosa che volevo fare“, ha detto apertamente nelle sue storie su Instagram. Nonostante il parere dei medici della clinica di Milano a cui si è affidato, che gli hanno detto che “non ne avevo un gran bisogno“, l’ex gieffino ha deciso di intervenire per correggere una stempiatura che non lo faceva sentire del tutto a suo agio.

Davanti allo specchio, si è mostrato con i segni evidenti del recente intervento in anestesia locale, nei punti in cui i capelli risultavano diradati o assenti. “Questa piccola stempiatura che avevo mi dava fastidio“, ha aggiunto.

Il supporto di Natalia Paragoni e il post-intervento

Il decorso post-operatorio del trapianto di capelli sta andando “benissimo“, come racconta lo stesso Andrea Zelletta, che non mostra alcun gonfiore e si dice soddisfatto del risultato ottenuto. Non ha avuto paura di eventuali commenti negativi, scegliendo di documentare apertamente il processo sui social.

Accanto a lui, la compagna Natalia Paragoni ha dimostrato ancora una volta tutto il suo supporto, condividendo con ironia la scelta del suo compagno e commentando: “Io penso al futuro che sarà roseo e pieno di capelli“.