Pier Silvio Berlusconi finisce tra i bersagli del Gialappa Show su Tv8. Mago Forest racconta come è stata accolta la parodia dall’AD Mediaset.

Dopo la battutina lanciata da Paolo Bonolis ad Avanti un Altro sullo scontro negli ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, Pier Silvio Berlusconi torna al centro dell’attenzione. Ma non per una mossa editoriale o un intervento pubblico. Questa volta, a metterlo sotto i riflettori è il Gialappa Show, lo storico programma satirico approdato su Tv8, che ha scelto proprio l’amministratore delegato Mediaset come protagonista di una delle sue parodie più chiacchierate. E, come riportato da Mago Forest a Fanpage, la sua reazione.

Il successo dello Gialappa Show del Mago Forest e il commento su Tv8

Il Gialappa Show è da sempre noto per non fare sconti a nessuno, e anche in questa edizione ha continuato a colpire i volti più noti della televisione italiana. Con uno stile diretto e irriverente, il programma condotto da Mago Forest insieme a Marco Santin e Giorgio Gherarducci ha deciso di portare in scena una parodia di Pier Silvio Berlusconi, aggiungendolo a un repertorio di personaggi che comprende anche Silvia Toffanin.

Non si tratta di un dettaglio da poco: quando la satira prende di mira un dirigente televisivo di alto profilo, le reazioni possono essere imprevedibili. Tuttavia, come spiega lo stesso Mago Forest a Fanpage, lo spirito del programma resta fedele alla sua natura: “Su Tv8 siamo felici, stiamo bene, e nessuno ci impone niente“.

La reazione di Pier Silvio Berlusconi

Ciò che sorprende è la risposta – tutt’altro che contrariata – da parte del diretto interessato Pier Silvio Berlusconi. A raccontarlo è lo stesso Mago Forest, che svela a Fanpage: “Ho saputo che si divertono. Con Pier Silvio ci hanno riso su, non so con la Toffanin. Ma è gente che ne sa di televisione. Sa che si tratta di parodie, non nascono per offendere“.

Nessuna replica ufficiale, nessun comunicato: solo una conferma indiretta che anche ai piani alti di Mediaset si è scelto di affrontare la satira con leggerezza.