Dopo un’intervista Rai, a Verissimo Evelina Sgarbi denuncia un presunto malore del padre Vittorio e parla di terapie al litio e timori per la sua salute

Dopo le recenti apparizioni in TV di Vittorio Sgarbi, il racconto di sua figlia Evelina a Verissimo ha riportato al centro dell’attenzione un episodio che lei definisce un vero e proprio campanello d’allarme. Secondo la giovane, durante una recente intervista, il padre avrebbe avuto un malore, poi nascosto da tagli in fase di montaggio. Una versione che ha aperto nuovi interrogativi e che si intreccia con una serie di preoccupazioni più ampie riguardanti lo stato di salute del critico d’arte.

Le preoccupazioni della figlia Evelina Sgarbi sulla salute del padre

Il presunto malore di Vittorio Sgarbi in uno studio TV non è un episodio isolato all’interno del racconto di Evelina, ma il punto di partenza di una denuncia più ampia. A Verissimo, la figlia parla infatti di terapie pesanti, dichiarando: “Ho sentito che sta facendo una terapia al litio, che ti appiattisce l’umore, pare abbia tentato di togliersi la vita prima dei ricoveri“.

Anche la gestione quotidiana della vita del critico d’arte sarebbe circondata da un alone di opacità: “Lui non ha nemmeno più un suo telefono, gestiscono tutto loro“. Per Evelina, ciò rende impossibile capire davvero cosa stia vivendo il padre, che definisce “in uno stato pietoso“.

La giovane confessa inoltre la sua paura: “Io a casa sua? No, ho paura di andare, ho paura di questa gente, sono capaci di tutto, forse dovrei andare con i carabinieri“.

Il presunto malore di Vittorio Sgarbi in uno studio TV

Come già anticipato, il cuore delle accuse di Evelina riguarda un episodio specifico avvenuto durante un’intervista di Vittorio Sgarbi trasmessa sulla Rai. La figlia sostiene che, nel corso della registrazione, il padre abbia mostrato segni evidenti di difficoltà: “Nell’ultima intervista che ha fatto mi è sembrato che a momenti stentasse a parlare e avesse un mancamento e infatti l’hanno tagliata in modo evidente“.

La giovane aggiunge che, secondo fonti presenti in studio, Sgarbi “ha accasciato la testa a un certo punto” e che il pubblico avrebbe vissuto un momento di autentica paura per le sue condizioni. Per Evelina, quei tagli non sarebbero casuali.

“Domande anche fatte a trabocchetto per fare in modo che dicesse qualcosa di brutto su di me. Vedere l’intervista mi ha fatto un misto di disgusto, di pena, anche per vederlo in questo stato veramente tremendo“, ha dichiarato a Verissimo.

L’intervista a Verissimo si conclude con le parole di Silvia Toffanin, che conferma il silenzio attorno alla vicenda: “Ho provato a cercarlo, ma non ha voluto parlare. Ho tentato di cercare altri protagonisti di questa vicenda, ma nessuno parla“.